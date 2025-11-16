Έφυγε ο πρώην Υπουργός της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης-Το βιογραφικό του

Απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε διατελέσει πρόεδρος Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δημήτρης Σταμάτης έδινε μάχη πολλά χρόνια με σοβαρή ασθένεια.

Ο Δημήτριος Σταμάτης είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, όπου ζούσε με τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασκεί ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 1985 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993. Ακόμα διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 – 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 21 Ιουνίου 2012 ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, ενώ είναι αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία και συνεννόηση των κυβερνητικών εταίρων.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ήταν υποψήφιος στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της ΝΔ, θέση στην οποία εξελέγη.

