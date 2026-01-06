Έφυγε σιωπηλά ο π. Νικόδημος Πετρόπουλος, εφημέριος του Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου Πατρών

Η ταπείνωση και το ήθος ενός κληρικού που σημάδεψε την Πάτρα

Έφυγε σιωπηλά ο π. Νικόδημος Πετρόπουλος, εφημέριος του Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου Πατρών
06 Ιαν. 2026 16:48
Εκοιμήθη την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 ο αρχιμανδίτης π. Νικόδημος Πετρόπουλος, εφημέριος και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου Πατρών, αφήνοντας πίσω του μια διαδρομή αφοσίωσης και πνευματικής προσφοράς στην πόλη.

Σύμφωνα με την επιθυμία του ιδίου, η κοίμησή του δεν γνωστοποιήθηκε δημοσίως, ενώ η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον τόπο καταγωγής του, με τη συμμετοχή μόνον ενός ιερέως και παρουσία του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Ο μακαριστός κληρικός είχε ζητήσει να μην λάβει καμία τιμή μετά θάνατον, επιλέγοντας να αναχωρήσει σιωπηλά από τον κόσμο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το περιεχόμενο της διαθήκης του, όπου ζητούσε το σκήνωμά του να μεταφερθεί από εργάτες καθαριότητος, δείγμα του ήθους και της βαθιάς του ταπεινότητας.

Ο π. Νικόδημος υπηρέτησε αρχικά ως εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά στα Καμίνια Αχαΐας. Στη συνέχεια ανέλαβε για δεκαετίες την προϊσταμένη θέση στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Πατρών, προσφέροντας τεράστιο ποιμαντικό και πνευματικό έργο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ολοκληρώθηκε η ανέγερση του ναού, καθιστώντας τον έναν από τους λαμπρότερους και πλέον αναγνωρίσιμους ναούς της πόλης. Η επαναλειτουργία και οι εκδηλώσεις στον ναό υπό τη δική του καθοδήγηση άφησαν ανεξίτηλη την σφραγίδα του στην πνευματική ζωή της Πάτρας.

Ως μαθητής του Αγίου Γερβασίου, ο π. Νικόδημος διέκρινε για την πιστότητά του στην πατερική παράδοση, ενώ η χειροτονία του συνοδεύτηκε και από συμμαρτυρία του Αγίου Γερβασίου. Παράλληλα, υπήρξε καθηγητής θεολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μεταδίδοντας τις γνώσεις και τις αξίες του σε γενιές μαθητών.

Το ήθος, η απλότητα και η αυθεντική ιερατική στάση του τον κατέστησαν έναν από τους πλέον αγαπητούς κληρικούς της Μητροπόλεως Πατρών, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη κλήρου και λαού. Ο π. Νικόδημος Πετρόπουλος αφήνει πίσω του όχι μόνο ένα έργο πνευματικής ηγεσίας, αλλά και παράδειγμα ζωής με ταπείνωση, αφοσίωση και βαθιά πίστη, στοιχεία που τον καθιστούν σημείο αναφοράς για την εκκλησιαστική κοινότητα της πόλης.

