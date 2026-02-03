Εγένετο ΔΙΑΣ στη Δυτική Αχαΐα

Περιπολίες από αστυνομικούς με μηχανές βλέπουν καθημερινά οι κάτοικοι στην Κάτω Αχαΐα από την περασμένη εβδομάδα, καθώς ένα πάγιο αίτημα της περιοχής σε σχέση με την ενίσχυση της αστυνόμευσης έγινε πράξη. Πρόκειται για την ίδρυση και τη λειτουργία της ομάδας ΔΙΑΣ, η οποία έγινε δεκτή με ιδιαίτερη ικανοποίηση από τους κατοίκους της Δυτικής Αχαΐας, που εδώ και καιρό ζητούσαν πιο έντονη και εμφανή αστυνομική παρουσία. Συνολικά οκτώ αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν μετακινηθεί με αποσπάσεις από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στελεχώνουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Δύο ζεύγη αστυνομικών εκτελούν καθημερινά περιπολίες, τόσο τις πρωινές όσο και τις απογευματινές ώρες, με στόχο την πρόληψη της εγκληματικότητας αλλά και την άμεση επέμβαση σε περιστατικά που χρήζουν αστυνομικής παρουσίας.

Η αυξητική τάση της παραβατικότητας που είχε καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα αποτέλεσε βασικό λόγο για την απόφαση ενίσχυσης της περιοχής από την ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου. Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την τελευταία του επίσκεψη στη Δυτική Αχαΐα, είχε εξαγγείλει τη δημιουργία τόσο της ομάδας ΔΙΑΣ όσο και της ΟΠΚΕ στην περιοχή. Η εξαγγελία αυτή είχε γίνει δεκτή με ανακούφιση από τη δημοτική αρχή αλλά και από τους κατοίκους, οι οποίοι έβλεπαν την καθημερινότητά τους να επιβαρύνεται από περιστατικά μικροπαραβατικότητας και εγκληματικών συμπεριφορών.

Ηδη, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που συγκροτήθηκε πρώτη, έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην πόλη της Κάτω Αχαΐας και στις γύρω περιοχές. Με συνεχείς περιπολίες και στοχευμένους ελέγχους, κυρίως στους καταυλισμούς Ρομά που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της Δυτικής Αχαΐας, επιχειρούν να περιορίσουν φαινόμενα παρανομίας και να αποκαταστήσουν το αίσθημα ασφάλειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



