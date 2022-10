Έγινε και αυτό: ΜΚΟ «τα ρίχνει» στον πρωθυπουργό με ρητορική Ερντογάν!

Προκαλεί έκπληξη αλλά… προβληματισμό η στάση της ΜΚΟ Aegean Boat Report, η οποία ενήργησε σαν αξιωματούχος της Άγκυρας και αναδημοσίευσε προπαγανδιστικές φωτογραφίες και ρητορική για τα ελληνικά νησιά.

Η ΜΚΟ που έχει δημιουργήσει ο Νορβηγός Τόμι Όλσεν, που τη διετία 2015-2016 εργάστηκε ως εθελοντής σε άλλες ΜΚΟ που δραστηριοποιήθηκαν με την έξαρση του μεταναστευτικού στα νησιά του Αιγαίου, πήρε επί της ουσίας θέση και υποστήριξε ευθέως όλα όσα αναφέρει καθημερινά η πλευρά της Τουρκία για τα ελληνικά νησιά.

Κάτω από μια ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Twitter, στην οποία ανέφερε μέρος από τα λεγόμενα του στην Πράγα και συγκεκριμένα τη δήλωση «Η Ελλάδα ουδέποτε προκαλεί, απαντά όμως πάντα με αυτοπεποίθηση, όταν προκαλείται. Αισθανόμαστε απόλυτη αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι έχουμε το δίκιο και το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας.

Κλείνουμε όλα τα παράθυρα σε κάθε πρόκληση, αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου», η συγκεκριμένη ΜΚΟ «επιτέθηκε» στον πρωθυπουργό και στη χώρα κάνοντας αναφορά για παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης αλλά και αυτής του Παρισιού!

«Η αποστολή στα νησιά αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού, μπορεί να θεωρηθεί από ορισμένους, ως πρόκληση, ειδικά επειδή πρόκειται για παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947», έγραψε ο λογαριασμός της ΜΚΟ στο Twitter και μάλιστα πόσταρε τις φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει η εφημερίδα Hurriyet και στις οποίες εμφανίζονται ελληνικά αρματαγωγά να αποβιβάζουν τεθωρακισμένα οχήματα σε Μυτιλήνη και Σάμο.

Μάλιστα, ο λογαριασμός της ΜΚΟ στο Twitter άνοιξε και διάλογο με χρήστες που διαμαρτυρήθηκαν για την ενέργειά αυτή. Κι ενώ αρχικά ο λογαριασμός προσπάθησε να διατηρήσει μια… ήπια στάση, εν τέλει δεν μπόρεσε να κρατηθεί και πολύ και έδειξε τις προθέσεις του, καθώς πέρασε στη σφαίρα της ειρωνίας και των επιθετικών απαντήσεων προς όσους άσκησαν κριτική σε αυτή της την ενέργεια.

Βέβαια, αν προχωρήσει κανείς σε μια προσεκτική ματιά τόσο στο προφίλ της ΜΚΟ στο Twitter όσο και στην ιστοσελίδα της, δεν θα πρέπει να αισθάνεται και μεγάλη έκπληξη με το εν λόγω περιστατικό. Μόλις ένα 24ωρο νωρίτερα, η ίδια ΜΚΟ αποκάλεσε δημόσια «ηλίθιο» τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, ποστάροντας μάλιστα το άρθρο της (!) και στο Twitter χρησιμοποιώντας τους ίδιους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Stupidity comes in all shapes and sizes, some of them even looks like people. How could he have been so stupid, when trying to push fake news, use a video from a very well known case that is obviously not even close to showing what he claims.@nmitarakis

https://t.co/MoYFFJOmzV

— Aegean Boat Report (@ABoatReport) October 5, 2022