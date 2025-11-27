Εγκαίνια της Εκθεσης Ζωγραφικής «ΣωμαΤοπία» της Αναστασίας Ντόντη

«ΣωμαΤοπία» τιτλοφόρησε την Εκθεση Ζωγραφικής της η Αναστασία Ντόντη, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου (ώρα 20:00) στο νεοκλασικό της Τζουρτζ 2. Θα ακουστούν ποιήματα από τη συλλογή «Εσανθήματα» της Καλλιόπης Μπαγουλή και μουσικές μελωδίες από την κιθάρα της Κωνσταντίνας Νικολακοπούλου. Οπως εξηγεί η εικαστικός, «η ιδέα για τα έργα ξεκίνησε από τη σχέση του φυσικού τοπίου με το ανθρώπινο σώμα. Στη διαδικασία της ζωγραφικής πράξης, πρώτα δημιουργήθηκαν τα τοπία, και σε δεύτερη παρατήρηση ”είδα” τα ανθρώπινα σώματα, τα οποία ήταν εκεί για να τα αναδείξω. Αυτή είναι η μαγική στιγμή που προσφέρει στον δημιουργό, η Τέχνη. Το αποτέλεσμα είναι μία οπτική εμπειρία που μπορεί να οδηγήσει και σε σκέψεις,εκτός από μια –πιθανή- σύνδεση με το συναίσθημα, από τη γλώσσα των σωμάτων και των χρωμάτων. Η όψη [μας], δεν είναι η μόνη πραγματικότητα που έχουμε».

Διάρκεια έκθεσης έως 30 Νοεμβρίου (ώρες 11:00-14:00 και 18:-21:00). Είσοδος ελεύθερη.

