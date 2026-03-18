Εγκαινιάστηκε η Μονάδα Φροντίδας Παιδιών «Ελίζα» στο ΠΓΝΠ: Καταφύγιο ψυχών

Ενα καταφύγιο για τα παιδιά που υφίστανται κακοποίηση εγκαινιάστηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών καθώς τα περιστατικά διαρκώς αυξάνονται. Μόνο τον περασμένο μήνα Φεβρουάριο, αντιμετωπίστηκαν 12 παιδιά με σημάδια κακοποίησης ενώ πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα, τα περιστατικά ήταν τέσσερα.

«Δυστυχώς τα περιστατικά των παιδιών που εμφανίζουν κάθε μορφής κακοποίηση διαρκώς πολλαπλασιάζονται» σημείωσε ο καθηγητής και διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΠ Γαβριήλ Δημητρίου ευχαριστώντας το Σωματείο «ΕΛΙΖΑ» για τη στήριξη και τη δημιουργία της μονάδας. Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Από τον Σεπτέμβριο του 2023 ξεκινήσαμε το Κέντρο και σήμερα εγκαινιάζουμε τον χώρο της μονάδας. Σε έναν χρόνο η γιατρός μας έχει εκτιμήσει 70 παιδιά και άλλες 24 εισαγγελικές παραγγελίες, γύρω στα 94 παιδιά. Υπολογίζουμε ότι μέσα στο 2026 θα έχουμε κοντά στα 150. Εχουμε ομάδα φοιτητών που ασχολείται με την παιδική κακοποίηση, έχει κάνει ημερίδες και ενημερώνει τους φοιτητές πάνω στα εργαλεία που αναγνωρίζουν την κακοποίηση».

Εκ μέρους του Σωματείου «ΕΛΙΖΑ» ήταν παρούσα η πρόεδρός του Μαρίνα Καρέλα, η αντιπρόεδρος Ιλεάνα Μακρή καθώς και άλλα μέλη. «Είναι μεγάλη μέρα χαράς και συγκίνησης για μας και ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την παιδική προστασία. Από καιρό θέλαμε να γίνει η μονάδα εδώ. Η Πάτρα και η Αχαΐα έχει πολλά θέματα να αντιμετωπίσει και τα έχετε καταφέρει εξαιρετικά και σήμερα είμαστε περήφανοι που είμαστε κομμάτι αυτής της οικογένειας» σημείωσε η κ. Μακρή προσθέτοντας: «Είναι η 5η Μονάδα που ιδρύεται από το Σωματείο μας για να βοηθήσει όλα τα παιδιά, όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά την Πελοπόννησο και την Δυτική Ελλάδα. Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη όλων μας, διότι ένα παιδί που κακοποιείται κουβαλάει αυτήν την κακοποίηση μέσα του και αύριο ένα κομμάτι της κοινωνίας νοσεί. Ο στόχος του ”ΕΛΙΖΑ” είναι να προστατεύσει όσα περισσότερα παιδιά μπορεί, να αισθανθούν ασφάλεια στον χώρο που μεγαλώνουν και σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς που μας βοηθάτε σε αυτό το έργο».

Ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Μπάκος είπε πως η Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών λειτουργεί από το 2024 υπό την αιγίδα της Παιδιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΠ με τη στήριξη του Σωματείου «ΕΛΙΖΑ».

«Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικά Πανεπιστημιακό Κέντρο Διαχείρισης Κακοποιημένων Παιδιών στην ΝΔ Ελλάδα και με σημείο αναφοράς όλη την 6η ΥΠΕ. Η Μονάδα βρίσκεται στα Επείγοντα και υποδέχεται περιστατικά από την ευρύτερη περιοχή παρέχοντας υπηρεσίες ασφάλειας και φροντίδας των παιδιών. To Σωματείο ”ΕΛΙΖΑ” μας παρέχει έναν πανεπιστημιακό υπότροφο μέσω του ΕΛΚΕ, μία παιδίατρο με εξειδίκευση στην προσέγγιση κακοποιημένων παιδιών και μία παιδοψυχίατρο».

Ο κ.Μπάκος παρουσίασε τα στατιστικά δεδομένα σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα οποία καταδεικνύουν πως στη χώρα μας καταγράφεται αύξηση κατά 40% στις καταγγελίες από το 2023 προς το 2024. Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» τα στοιχεία για το 2024 καταδεικνύουν αύξηση κατά 65% στις επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών, ενώ τόνισε πως «υπολογίζεται ότι στη χώρα μας 4.000 περίπου ετησίως».

Αναφέρθηκε στο σπουδαίο έργο του Σωματείου και στην ιστορία της μικρής Ελίζας στη μνήμη της οποίας δημιουργήθηκε το Σωματείο. Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε το Σωματείο υπηρετεί το μήνυμα που αναγράφεται στον τάφο της: «Κόσμε σε παρακαλώ, φρόντισε τα παιδιά». Ευχαριστίες εκφράστηκαν και προς τον πρώην πρέσβη του Καναδά στην Ελλάδα Ρόμπερτ Πεκ ο οποίος με την Πατρινή σύζυγό του Μαρία Πανταζή-Πεκ βοήθησαν στη δημιουργία της Μονάδας.

Τον αγιασμό της Μονάδας τέλεσε ο ιερέας του ΠΓΝΠ, π. Χαρίτωνας Αθανασόπουλος, τονίζοντας πως: «Η ανθρωπιά και η αγάπη για τα παιδιά μας ενώνει».

Σε κοινό μέτωπο

– Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, Ευάγγελος Μάστακας υπογράμμισε πως μακάρι να ήταν αχρείαστα αυτά τα Κέντρα και να μην είχαμε αυτό το λυπηρό φαινόμενο, τα περιστατικά παιδικής κακοποίησης. Ωστόσο, τόνισε πως η λειτουργία της Μονάδας αποτελεί διέξοδο για την Εισαγγελική Αρχή καθώς «προβληματιζόμαστε να βρούμε πού θα πάνε τα κακοποιημένα παιδάκια και πώς θα περάσουν. Αυτό που κάνετε σήμερα, ως Δικαιοσύνη μας βοηθάτε πάρα πολύ, σε σημείο ώστε να είμαστε ανακουφισμένοι και σας ευχαριστούμε».

– Ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Ηλίας Θεοδωρόπουλος ανέφερε πως «είναι σημαντική η Μονάδα για την Προστασία Βρεφών και Παιδιών που εγκαινιάζουμε σήμερα» ευχαριστώντας τους δωρητές και όλους τους συμμετέχοντες.

– Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος ανέδειξε την έλλειψη δομών φιλοξενίας των παιδιών τονίζοντας ότι: «Κάθε τόσο, 70 με 100 παιδιά παραμένουν ταυτόχρονα εγκλωβισμένα στα νοσοκομεία. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας και πολλές φορές το παιδάκι καλείται να μένει στους παγερούς τοίχους και διαδρόμους ενός νοσοκομείου».

– Η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Αννα Μαστοράκου ανέφερε ότι «μία κακοποίηση σε μια τρυφερή ηλικία δυστυχώς συνοδεύει το παιδί ως ψυχολογικό τραύμα σε όλη τη ζωή του. Η μόνη θεραπεία είναι η αγάπη, η στοργή, η φροντίδα και η μακροχρόνια προσπάθεια για να επανέλθει στη σωστή ρότα».

– Η αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων Βίβιαν Σαμούρη «Εμείς, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ισχυρές δομές υγείας και πρόνοιας για την προστασία των παιδιών μας, που δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση».

– Η αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Λένα Αλμπάνη τόνισε πως «αυτή η Μονάδα είναι η αρχή για να ενισχυθεί η φροντίδα των παιδιών πιο οργανωμένα γιατί προέχει η ασφάλειά τους. Το πανεπιστήμιο είναι αρωγός σας για την ενίσχυσή της».

– Ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Νίκος Δελέγκος ανακοίνωσε την ίδρυση Ακαδημίας Γονέων που είναι στα σκαριά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους Συλλόγους Γονέων με στόχο να γίνει πρώιμη προληπτική παρέμβαση προκειμένου να υπάρχει ελπίδα φωτός.

– Ο βοηθός του γενικού περιφερειακού διευθυντή Δυτ. Ελλάδας, Γεώργιος Σταμουλάκος, τόνισε πως η Αστυνομία συμβάλλει ώστε οι δράστες να οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη.

– Ο πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος, καθηγητής Γεώργιος Αντωνάκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Σωματείο «ΕΛΙΖΑ» και προς την Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ, το προσωπικό της οποίας είναι πάντα κοντά σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα στα κακοποιημένα.

