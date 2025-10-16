Εγκατάσταση 20 οδοντιατρικών εδρών σε 19 Κέντρα Υγείας της 6ης ΥΠΕ

Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η Υ.Πε.) συνεχίζει με συνέπεια τις παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση 20 νέων, σύγχρονων οδοντιατρικών εδρών σε 19 Κέντρα Υγείας της αρμοδιότητάς της, χρηματοδοτούμενη από τον τακτικό προϋπολογισμό της 6ης ΥΠΕ.

Συγκεκριμένα, οι οδοντιατρικές έδρες παραδόθηκαν στα ακόλουθα Κέντρα Υγείας:

Βόρειου Τομέα Πάτρας (2), Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσας, Λουτρακίου, Πύργου, Αιγίου, Αγρινίου, Φιλιππιάδας, Νοτίου Τομέα Πάτρας, Άρτας, Πραμάντων, Τρίπολης, Σπάρτης, Ξυλοκάστρου, Ζακύνθου, Μετσόβου και Βόνιτσας.

Oι οδοντιατρικές έδρες για τα Κέντρα Υγείας Αμφιλοχίας και Χαλκιόπουλου έχουν ήδη παραληφθεί, ωστόσο η τοποθέτησή τους θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των έργων ανακαίνισης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, τη στήριξη των οδοντιάτρων του δημόσιου συστήματος και τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ποιοτική φροντίδα υγείας.

Με τον νέο εξοπλισμό, τα Κέντρα Υγείας αποκτούν εργονομικές, τεχνολογικά σύγχρονες και πλήρως λειτουργικές οδοντιατρικές έδρες, οι οποίες θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας προς τους πολίτες.

Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια προχωρά με συνέπεια σε έργα που ενισχύουν τις δομές της και αναβαθμίζουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

