Εγκλημα Φοινικούντα: Η απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας για ανιψιό και επιχειρηματία

Περισσότερες από 13 ώρες διήρκησε η απολογία του ανιψιού και του φίλου του επιχειρηματία που κατηγορούνται για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και επιστάτη του.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας οι δυο άνδρες που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε στη στις 5/10/2025, κρίθηκαν προφυλακιστέοι,

Πρώτος απολογήθηκε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος παρέμεινε ενώπιον της ανακρίτριας για περισσότερες από τέσσερις ώρες, απαντώντας σε σειρά ερωτημάτων που αφορούσαν κυρίως τις διασταυρώσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών και την ανάλυση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Από τα στοιχεία της δικογραφίας φέρεται να προκύπτει εμπλοκή του ως φυσικού αυτουργού, ενώ κλήθηκε να απαντήσει και στην κατηγορία ότι μετέφερε τον 22χρονο, ο οποίος φέρεται επίσης ως φυσικός αυτουργός, από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα την επομένη της δολοφονίας.

Ο ανιψιός δήλωσε αθώος

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και στις προηγούμενες καταθέσεις του ως μάρτυρας, αρνούμενος κάθε εμπλοκή. Δήλωσε αθώος, υποστήριξε ότι επιθυμεί τη διαλεύκανση της υπόθεσης και ότι από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται με τις αρχές, κάνοντας λόγο για συμπτώσεις σε όσα του αποδίδονται.

Στη συνέχεια, ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του ανιψιού και συνδιαχειριστής του κάμπινγκ, ο οποίος παρέμεινε στο γραφείο της για περισσότερες από πέντε ώρες, σε μια επίσης εξαντλητική διαδικασία. Και ο δεύτερος κατηγορούμενος επέμεινε στην αθωότητά του, τονίζοντας ότι αδίκως βρίσκεται με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, επαναλαμβάνοντας όσα έχει υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον 22χρονο, ο οποίος φέρεται ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας. Ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι οι επικοινωνίες αυτές ήταν απολύτως φυσιολογικές, καθώς ο 22χρονος εργαζόταν στην επιχείρησή του, διευκρινίζοντας ότι μόνο μία φορά επικοινώνησε μέσω τρίτου προσώπου, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο του 22χρονου, λόγω εξάντλησης της μπαταρίας του δικού του κινητού. Παράλληλα, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έχει χρησιμοποιήσει «πακιστανικό» τηλέφωνο, τονίζοντας ότι πάντοτε επικοινωνούσε από το προσωπικό του κινητό.

Ο ρόλος του φυσικού αυτουργού στον 22χρονο

Σύμφωνα με τη συμπληρωματική δικογραφία, η ανακρίτρια φέρεται πλέον να αποδίδει τον ρόλο του φυσικού αυτουργού στον 22χρονο, ο οποίος αρχικά είχε δηλώσει συμμετοχή επικουρικού χαρακτήρα. Θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό το επόμενο χρονικό διάστημα οι δύο 22χρονοι να κληθούν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας, προκειμένου να τους αποδοθούν νέες κατηγορίες.

Την ίδια στιγμή, παραμένει καταζητούμενος ένας 30χρονος άνδρας, συνέταιρος του επιχειρηματία από την Αθήνα, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την περασμένη Τετάρτη, με το οποίο του αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού στη διπλή δολοφονία.

Η υπόθεση συνεχίζει να παρουσιάζει διαρκείς εξελίξεις και ανατροπές, ενώ εκτιμάται ότι το προσεχές διάστημα ενδέχεται να υπάρξουν νέα στοιχεία και περαιτέρω δικαστικές κινήσεις, στο πλαίσιο της πλήρους διαλεύκανσής της.

