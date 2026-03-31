Έγκλημα πίσω από τη φρίκη: Οι Αρχές για τον χαμό της 59χρονης στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, στον Εύοσμο, η αποκάλυψη ότι μια γυναίκα 59χρονών βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της αναστάτωσε χτες το απόγευμα ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 59χρονη βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της, ήταν ημίγυμνη και σφιχτά στο λαιμό της ήταν μια ζώνη.

Τη γυναίκα φέρεται να αναζητούσε από την Κυριακή χωρίς να καταφέρει να την εντοπίσει μια στενή φίλη της η οποία και ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές που την βρήκαν νεκρή. Οι αστυνομικοί δεν διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης της οικίας της.

Ίχνη στραγγαλισμού στη σορό της 59χρονης

Η πρώτη εικόνα που αντίκρυσαν οι αστυνομικοί παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια και στον χώρο κλήθηκε αμέσως ιατροδικαστής που εξέτασε τον χώρο και μακροσκοπικά την σορό βλέποντας ίχνη στραγγαλισμού, κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών που εξέτασαν σπιθαμή προς σπιθαμή τόσο το διαμέρισμα όσο και τον εξωτερικό χώρου αυτού ενώ την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Γείτονες στην πυκνοδομημένη γειτονιά βγήκαν στον δρόμο και συζητούσαν χαμηλόφωνα ρωτώντας ο ένας τον άλλο αν η νεκρή στο διαμέρισμα της, ήταν η Μαρία που έμενε στη Γερμανία και ερχόταν κάποιες φορές στο σπίτι στον Εύοσμο το οποίο είχε ανακαινίσει πρόσφατα.

«Είχε χαθεί τελευταία»

Γείτονες έλεγαν ότι την είχαν δει πρόσφατα και ότι είχε δώσει χρήματα να αγοράσει το διαμέρισμα μέσα στο οποίο βρέθηκε νεκρή. Η 59χρονη φέρεται να είχε έρθει πρόσφατα από τη Γερμανία στην Θεσσαλονίκη καθώς όπως λέγεται είχε να κάνει το μνημόσυνο του παιδιού της που είχε πεθάνει πριν από τρία χρόνια.

«Την έβλεπα την κυρία αλλά τελευταία είχε χαθεί για λίγο καιρό αλλά προχτές είδα το φως ανοικτό. Ήταν πολύ καλή γυναίκα και φιλική. Έκανε όλο το σπίτι ανακαίνιση. Ο γιος της μου είχε πει ότι σκοτώθηκε πριν από τρία χρόνια», ανέφερε ένας γείτονας της 59χρονης που σοκαρίστηκε μαθαίνοντας την είδηση ότι η γυναίκα βρέθηκε νεκρή.

Γύρω από το σπίτι όπου αποκαλύφθηκε το μακάβριο σκηνικό, μαζεύτηκαν περίοικοι και περαστικοί ρωτώντας να μάθουν λεπτομέρειες του γεγονότος.

Άλλοι από τα μπαλκόνια των διαμερισμάτων τους προσπαθούσαν να δουν και να καταλάβουν τα όσα έβλεπαν στην ταράτσα- μπαλκόνι του διαμερίσματος που έμενε η 59χρονη με τους αστυνομικούς να μπαινοβγαίνουν και να φωτογραφίζουν κάθε σπιθαμή του χώρου.

Σε ένα «πηγαδάκι» γειτόνων, μια κυρία ανέφερε ότι είχε καιρό να την δει ενώ ένας άλλος κύριος είπε ότι σοκαρίστηκε όταν είδε τα περιπολικά και τους αστυνομικούς.

«Μένω στο διπλανό σπίτι και την έβλεπα τη γυναίκα, δεν είχαμε επαφές. Μόλις γύρισα από τη δουλειά μου και είδα την Αστυνομία και έμαθα ότι την βρήκαν νεκρή. Δεν ξέρω τι έγινε αλλά είναι κρίμα», ανέφερε ένας γείτονας της άτυχης γυναίκας.

Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται η νεκροψία- νεκροτομή για να «φωτιστούν» οι ακριβείς συνθήκες και ο χρόνος του θανάτου της 59χρονης.

