Έγκλημα στη Γάζα: «Εκτελέστηκαν» από Ισραηλινούς στρατιώτες οι 15 διασώστες που αγνοούνταν λέει ιατροδικαστής

Ειδεχθές έγκλημα σύμφωνα με νέα στοιχεία, που έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο 15 Παλαιστινίων εργαζομένων σε οργανώσεις που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, οι οποίοι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα την περασμένη εβδομάδα. Όπως αναφέρει το Al Jazeera, στοιχεία των ιατροδικαστών που εξέτασαν τα πτώματα δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι πυροβολήθηκαν από κοντινή απόσταση, το οποίο παραπέμπει σε στοχευμένη εκτέλεση.

Η Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου της Παλαιστίνης (PRCS) χαρακτήρισε την ενέργεια ως «μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές» του πολέμου.

Ο ιατροδικαστής Αχμάντ Νταχέρ, ο οποίος εξέτασε προσωπικά πέντε από τα θύματα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, δήλωσε ότι τα στοιχεία υποδεικνύουν πυροβολισμούς από κοντινή απόσταση. «Η προκαταρκτική ανάλυση υποδηλώνει ότι οι θύματα εκτελέστηκαν, καθώς οι θέσεις των τραυμάτων ήταν σκόπιμες», είπε ο Νταχέρ στην εφημερίδα The Guardian. «Ένα άτομο πυροβολήθηκε στο κεφάλι, ένα άλλο στην καρδιά, ενώ τρίτο έφερε έξι ή επτά σφαίρες στον κορμό», πρόσθεσε.

