Εγκληματική οργάνωση με 3,9 κιλά κοκαΐνης, 3,1 κιλά κάνναβης, πιστόλι και μετρητά

Διακινούσε ναρκωτικά και όπλα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη

30 Απρ. 2026 22:32
Pelop News

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης.

Ορχομενός Βοιωτίας: Φωτιά σε εργοστάσιο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συγκεκριμένα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών εντοπίστηκαν χθες και συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για όπλα και ναρκωτικά, ενώ περιλαμβάνεται σε αυτήν ακόμη ένα άτομο, το οποίο αναζητείται.

Μάλιστα όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, που λειτουργούσαν με διακριτούς ρόλους και είχαν διαρκή δράση, προέβαιναν στην προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών (κάνναβης ακατέργαστης ή κατεργασμένης σε μορφή «σοκολάτας», καθώς και κοκαΐνης), σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Εκτιμάται ότι, από τη συνολική ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν, καθώς και από την ποσότητα ναρκωτικών που τα μέλη της οργάνωσης κατάφεραν να διακινήσουν, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπερβαίνει τα 117.810 ευρώ.

Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

– 3,9 κιλά κοκαΐνης,
– 3,1 κιλά κατέργαστης κάνναβης,
– 4 ζυγαριές ακριβείας,
– 5.875 ευρώ,
– Ένα αεροβόλο πιστόλι (ρέπλικα),
– 14 κινητά τηλέφωνα,
– 4 οχήματα και 2 μοτοσυκλέτες,
-πλήθος κλειδιών, καθώς και πλαστικές συσκευασίες για ναρκωτικά.

Επισημαίνεται ότι, ένας εκ των κατηγορουμένων έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης. Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Αρχή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Προσοχή στη μέτρηση της πίεσης στο σπίτι, η λάθος θέση του χεριού που πρέπει να αποφεύγετε
23:37 Αφρική: Πραγματικά έχει αρχίσει να διαχωρίζεται στα δύο!
23:19 Ιράν: Κρίση στην ηγεσία, Πεζεσκιάν και Γκαλιμπάφ ζητούν την αποπομπή του ΥΠΕΞ Αραγτσί
22:59 Ολυμπιακός: Ήταν σαρωτικός, διέλυσε τη Μονακό και έκανε το 2-0 στη σειρά
22:51 «Το μοιρολόι τση Μάνας», ραγίζουν καρδιές για τη 12χρονη Αγλαΐα
22:41 Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός Έλληνας κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
22:32 Εγκληματική οργάνωση με 3,9 κιλά κοκαΐνης, 3,1 κιλά κάνναβης, πιστόλι και μετρητά
22:21 Η κλήρωση του Τζόκερ για 7,5 εκατ, ευρώ
22:11 «Το Ιράν θα είναι στο Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει»
22:00 Κριτική επιτροπή Μπιενάλε της Βενετίας: Παραίτηση όλων των μελών!
21:46 IDF: Ισοπέδωσαν υπόγειο οχυρό 140 μέτρων της Χεζμπολάχ με 24 τόνους εκρηκτικών
21:34 Δεν το χωράει ανθρώπου νους: Μητέρα αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της σκότωσε την κόρη τους
21:23 Ορχομενός Βοιωτίας: Φωτιά σε εργοστάσιο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
21:15 «Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος», κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς χάθηκε ο 13χρονος
20:55 Πάτρα: Γιορτάζει τον Μάη με λουλούδια, παλμό, χρώματα και αρώματα! ΦΩΤΟ
20:42 ΑΙ: Ο πραγματικός λόγος που αποθηκεύονται οι συνομιλίες μας και ο υπαρκτός φόβος
20:30 Αν ψάχνετε για διακοπές, αυτή είναι η φθηνότερη εβδομάδα για το φετινό καλοκαίρι
20:19 «Κάνετε τις κότες»! Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης για τις υποκλοπές
20:09 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ πρόταση Προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή
20:00 Στον εισαγγελέα η 72χρονη, που απείλησε ότι θα πετάξει ηλικιωμένη στα σκουπίδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
