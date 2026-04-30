Εγκληματική οργάνωση με 3,9 κιλά κοκαΐνης, 3,1 κιλά κάνναβης, πιστόλι και μετρητά

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών εντοπίστηκαν χθες και συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για όπλα και ναρκωτικά, ενώ περιλαμβάνεται σε αυτήν ακόμη ένα άτομο, το οποίο αναζητείται.

Μάλιστα όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, που λειτουργούσαν με διακριτούς ρόλους και είχαν διαρκή δράση, προέβαιναν στην προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών (κάνναβης ακατέργαστης ή κατεργασμένης σε μορφή «σοκολάτας», καθώς και κοκαΐνης), σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Εκτιμάται ότι, από τη συνολική ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν, καθώς και από την ποσότητα ναρκωτικών που τα μέλη της οργάνωσης κατάφεραν να διακινήσουν, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπερβαίνει τα 117.810 ευρώ.

Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

– 3,9 κιλά κοκαΐνης,

– 3,1 κιλά κατέργαστης κάνναβης,

– 4 ζυγαριές ακριβείας,

– 5.875 ευρώ,

– Ένα αεροβόλο πιστόλι (ρέπλικα),

– 14 κινητά τηλέφωνα,

– 4 οχήματα και 2 μοτοσυκλέτες,

-πλήθος κλειδιών, καθώς και πλαστικές συσκευασίες για ναρκωτικά.

Επισημαίνεται ότι, ένας εκ των κατηγορουμένων έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης. Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Αρχή.

