Ορχομενός Βοιωτίας: Φωτιά σε εργοστάσιο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα (30/4/2026) το απόγευμα σε εργοστάσιο παραγωγής βαμβακιού στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Στον εισαγγελέα η 72χρονη, που απείλησε ότι θα πετάξει ηλικιωμένη στα σκουπίδια

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδρφόρες της Πολιτικής Προστασίας και δύο μηχανήματα έργου του Δήμου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.

