Στον εισαγγελέα η 72χρονη, που απείλησε ότι θα πετάξει ηλικιωμένη στα σκουπίδια

Η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε η 72χρονη ιδιοκτήτρια του παράτυπου οίκου ευγηρίας που λειτουργούσε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους, με τις κατηγορίες της έκθεσης κατ’ επάγγελμα, της εκβίασης κατά συναυτουργία και απείθειας, αλλά και της παράβασης του νόμου για την προστασία των ζώων, για την παραμονή των οποίων στον χώρο της επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 6.500 ευρώ.

Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ετο γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν αφυδατωμένοι και υποσιτισμένοι, ενώ σε μία περίπτωση η 72χρονη απείλησε συγγενή ηλικιωμένης ότι θα την πετάξει στα σκουπίδια αν δεν της έδινε 2.000 ευρώ.

Θυμίζουμε ότι οι τραγικές συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ήρθαν στη δημοσιότητα μετά από αιφνιδιαστική επιχείρηση του τμήματος ασφαλείας Αμπελόκηπων, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, αστυνομικών της Δίωξης και στελεχών της Περιφέρειας Αττικής, έπειτα από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης που φιλοξενούνταν στον χώρο.

Χρειάστηκε η παρέμβαση κλειδαρά

Πάντως η είσοδος στο διαμέρισμα μόνο εύκολη δεν ήταν: Χρειάστηκε παρέμβαση κλειδαρά, καθώς η γυναίκα που βρισκόταν εντός αρνήθηκε να ανοίξει. Όταν τελικά οι αρχές μπήκαν στον χώρο, βρέθηκαν μπροστά σε μια αποκαρδιωτική εικόνα. Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες ζούσαν σε ξεχωριστά δωμάτια, μέσα σε συνθήκες που –όπως διαπιστώθηκε– δεν διασφάλιζαν ούτε κατ’ ελάχιστον την αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωσή τους.

Δυσοσμία που παρέπεμπε σε ζώα, έντονη ρυπαρότητα στην κουζίνα, ληγμένα τρόφιμα, ζωοτροφές δίπλα σε τρόφιμα ανθρώπινης κατανάλωσης, μπολ με κατεψυγμένο φαγητό αμφίβολης ποιότητας. Στο ίδιο διαμέρισμα εντοπίστηκαν τέσσερις σκύλοι και μία γάτα, με τις εικόνες να εντείνουν την αίσθηση εγκατάλειψης.

Τα ζώα απομακρύνθηκαν άμεσα με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων και κτηνιάτρου.

Αφυδατωμένοι και υποσιτισμένοι οι ηλικιωμένοι

Ακόμη πιο ανησυχητικά ήταν τα στοιχεία για την κατάσταση των ηλικιωμένων.

Μία εξ αυτών έπασχε από άνοια χωρίς καταγεγραμμένη φαρμακευτική αγωγή, ενώ άλλη παρουσίαζε εικόνα υποσιτισμού και αφυδάτωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο συγγενείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τις μητέρες τους, με αποτέλεσμα να κληθούν άμεσα ασθενοφόρα και να μεταφερθούν σε δημόσια νοσοκομεία, όπως το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελπίς και ο Ευαγγελισμός, ενώ μία ακόμη ηλικιωμένη διακομίστηκε από τους οικείους της στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η ενοικιάστρια του διαμερίσματος δεν διέθετε βασικά στοιχεία: Δεν υπήρχαν ταυτοποιητικά έγγραφα για τις φιλοξενούμενες, ούτε οργανωμένο αρχείο φαρμακευτικών αγωγών, ούτε καν εγκεκριμένο διαιτολόγιο. Παράλληλα, προέκυψε ότι ηλικιωμένη είχε τοποθετηθεί στον χώρο μέσω αγγελίας, με κόστος 650 ευρώ τον μήνα, ενώ η ίδια φέρεται να δήλωνε ότι υπεκμισθώνει δωμάτια έναντι μόλις 50 ευρώ.

Μηδενική ανοχή το μήνυμα Χαρδαλιά

Η αντίδραση της Περιφέρειας Αττικής ήταν άμεση. Με εντολή του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, κινητοποιήθηκαν κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ ζητήθηκε εξαρχής η συνδρομή της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνση των ηλικιωμένων. Κοινωνικοί λειτουργοί βρέθηκαν στο σημείο, εντόπισαν συγγενείς και συντόνισαν τη μεταφορά όσων έχρηζαν άμεσης περίθαλψης.

«Μηδενική ανοχή σε όσους παίζουν με την αξιοπρέπεια και τη ζωή των ηλικιωμένων», διαμήνυσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, ξεκαθαρίζοντας πως «όσοι εκμεταλλεύονται ευάλωτους συμπολίτες μας, είναι αυτονόητο ότι θα βρίσκουν απέναντί τους τον νόμο».

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν, με στόχο να μπει τέλος σε παράτυπες δομές που λειτουργούν στο σκοτάδι, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 28-4-2026 στην περιοχή των Αμπελοκήπων, μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 72χρονη ημεδαπή η οποία λειτουργούσε παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, στερούμενη απαιτούμενης άδειας λειτουργίας.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., η 72χρονη είχε αναρτήσει αγγελία, σε γνωστή διαδικτυακή ιστοσελίδα, σύμφωνα με την οποία προσέφερε υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων γυναικών, έναντι του χρηματικού ποσού των -650- ευρώ μηνιαίως, παραθέτοντας και αριθμό τηλεφώνου προκειμένου να επικοινωνούν μαζί της οι ενδιαφερόμενοι.

Όταν οικεία πρόσωπα των ηλικιωμένων επικοινωνούσαν μαζί της, εκείνη όριζε συνάντηση δια ζώσης σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων όπου στεγαζόταν η παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η κατηγορούμενη έθετε ως όρο, οι φιλοξενούμενες ηλικιωμένες να μην διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, ενώ κάθε επικοινωνία μαζί τους να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ίδιας.

Άξιο μνείας τυγχάνει το γεγονός ότι, η δράστιδα δε δίστασε να απειλήσει συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο επίμαχο διαμέρισμα, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 5.300 ευρώ, ενώ ακόμα εντοπίστηκαν 4 ηλικιωμένες φιλοξενούμενες.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς, καθόσον εντοπίστηκαν -4- ζώα συντροφιάς για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν οι προβλεπόμενες συνθήκες ευζωίας.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

