Πάργα: Ανήλικοι μαθητές έβγαλαν σουγιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο και απείλησαν μαθήτρια!

Ήθελαν να της αρπάξουν το κινητό της τηλέφωνο. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

30 Απρ. 2026 19:11
Pelop News

Πραγματικά τι να πει και τι να γράψεις για αυτό το περιστατικό. Συγκεκριμένα. ανήλικοι μαθητές απείλησαν με σουγιά ανήλικη μέσα σε λεωφορείο στην Πάργα για να της αρπάξουν το κινητό της τηλέφωνο.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο μαθητές (ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός), ενώ βρίσκονταν μέσα σε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές, προσέγγισαν ένα ανήλικο κορίτσι και με την απειλή σουγιά απαίτησαν να τους παραδώσει το κινητό της τηλέφωνο.

Η μαθήτρια αρνήθηκε και έδωσε το κινητό της σε μία φίλη της ενώ στη συνέχεια αποβιβάστηκε από το λεωφορείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Πάργας ξεκίνησαν την αναζήτηση και κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο δράστες το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε ο σουγιάς, ο οποίος είχε λάμα μήκους οκτώ εκατοστών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου δεν περιορίζεται μόνο στους δύο ανήλικους, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας και παραβάσεις περί όπλων.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

