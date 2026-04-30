«Μου άφησε μία βαλίτσα και μου είπε να φύγω», αποκαλυπτικός ο οδηγός ταξί για τον 89χρονο

30 Απρ. 2026 18:23
Pelop News

Αποκαλυπτικός ήταν ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον 89χρονο  πριν ανοίξει πυρ στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο, επί της οδού Λουκάρεως, κατά την οποία τραυματίστηκαν πέντε άτομα.

Προφυλακίστηκε ο 89χρονος για τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Συνελήφθη στην Πάτρα

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο ηλικιωμένος ήταν τακτικός πελάτης του και τον είχε καλέσει δύο ημέρες νωρίτερα για μεταφορά. Μάλιστα όπως είπε, τον γνώριζε ως έναν ήσυχο άνθρωπο, ο οποίος μέχρι τότε δεν είχε δώσει αφορμές ανησυχίας, ενώ φαινόταν σε καλή ψυχική και σωματική κατάσταση.

Την Τρίτη το πρωί έφτασε στο σπίτι του 89χρονου περίπου στις 08:30. «Χτύπησα 3-4 φορές το κουδούνι και μετά από 10’ κατέβηκε κάτω με τις πιτζάμες και μου έδωσε 200€ και μου είπε να περιμένω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εκείνη την ώρα δεν κατάλαβα από πού έρχονταν, αιμορραγούσα πολύ», συγκλονιστική μαρτυρία για την επίθεση του 89χρονου στο Πρωτοδικείο

Λίγη ώρα αργότερα, στις 09:10, ο ηλικιωμένος επέστρεψε, αυτή τη φορά ντυμένος με μαύρη καμπαρντίνα και κρατώντας μία βαλίτσα. «Μου είπε να πάμε πρώτα στην Ομόνοια», σημείωσε ο οδηγός.

Κατά τη διαδρομή, περίπου στις 09:30, ενώ το όχημα κινούνταν στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Σατωβριάνδου, ο 89χρονος ζήτησε να σταματήσουν. «Κατέβηκε και πεζός πήγε στην Σατωβριάνδου, χωρίς να δω πού ακριβώς πήγε. Μετά από 10’ γύρισε και μου είπε να πάμε στον ΕΦΚΑ» περιέγραψε.

Όταν έφτασαν στον προορισμό, ο ηλικιωμένος κατέβηκε από το όχημα και του έδωσε οδηγίες να αποχωρήσει. «Μην με περιμένεις. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο» του είπε, σύμφωνα με τον οδηγό. Όταν εκείνος τον ρώτησε για τη βαλίτσα που είχε αφήσει στο ταξί, ο 89χρονος απάντησε: «Φύγε, θα σε πάρω εγώ, θα βρω τον τρόπο να έχω το τηλέφωνό σου».

Ο οδηγός σημείωσε ότι λίγο πριν μπει στο κτίριο του ΕΦΚΑ, ο ηλικιωμένος έβγαλε από την καμπαρντίνα μία τραγιάσκα. «Εγώ ακινητοποίησα το ταξί μου λίγα μέτρα παρακάτω, έκανα ένα τσιγάρο για 10 λεπτά και έπειτα αποχώρησα. Έκτοτε δεν έχω ξαναμιλήσει μαζί του», ανέφερε.

Τη βαλίτσα που άφησε ο 89χρονος στο όχημα, ο οδηγός την παρέδωσε στις αρμόδιες Αρχές.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:19 «Κάνετε τις κότες»! Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης για τις υποκλοπές
20:09 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ πρόταση Προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή
20:00 Στον εισαγγελέα η 72χρονη, που απείλησε ότι θα πετάξει ηλικιωμένη στα σκουπίδια
19:45 Η Τότεναμ πέφτει, αλλά παρουσίασε νέα χορηγική συμφωνία με την «Πέππα το γουρουνάκι», έξαλλοι οι οπαδοί της
19:31 Axios: Σενάρια πολέμου ξανά στο τραπέζι του Τραμπ
19:21 Καιρός: Μας τα χαλάει την Πρωτομαγιά, που θα έχουμε βροχές και καταιγίδες
19:11 Πάργα: Ανήλικοι μαθητές έβγαλαν σουγιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο και απείλησαν μαθήτρια!
19:00 Το επιτελικό κράτος ήταν μονόδρομος
18:50 Πάτρα: Την Κυριακή το μνημόσυνο του επιχειρηματία Γιώργου Βέργου
18:41 Εύβοια: Μεγάλα σμήνη από μωβ μέδουσες στη θάλασσα – Οι οδηγίες για τους λουόμενους
18:38 ΟΦΗ: Μετά τα πανηγύρια για το Κύπελλο, «καμπάνα» μίας αγωνιστικής από τη ΔΕΑΒ
18:33 Καλιφόρνια: Καρχαρίας καταδίωξε σέρφερ για μεγάλη απόσταση – Η στιγμή που κόβει την ανάσα
18:30 H Coffee Island ανοίγει 25 νέα καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό
18:26 ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος τον Μάιο
18:23 «Μου άφησε μία βαλίτσα και μου είπε να φύγω», αποκαλυπτικός ο οδηγός ταξί για τον 89χρονο
18:19 Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα 6% τον Απρίλιο παρά το τριήμερο πτωτικό σερί
18:17 Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σελλά Πατρών
18:13 Θάνατος 13χρονου: «Είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει»
18:08 Σκληρή επίθεση Τραμπ σε Μερτς: «Να φτιάξει τη διαλυμένη χώρα του»
18:05 «Είπα στους ιδιοκτήτες να φύγουν για να σώσουν τη ζωή τους» μαρτυρία για τη φωτιά στο Ίλιον
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
