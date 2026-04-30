Προφυλακίστηκε ο 89χρονος για τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Συνελήφθη στην Πάτρα

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 89χρονος άνδρας που άνοιξε πυρ το πρωί της Τρίτης στα γραφεία του e-ΕΦΚΑ στον Κεραμεικός και στο Εφετείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα.

Η απόφαση για την προφυλάκισή του ελήφθη μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, όπου φέρεται να επανέλαβε τους ισχυρισμούς που είχε διατυπώσει και κατά την προανακριτική διαδικασία.

«Δεν είχα πρόθεση να σκοτώσω»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, παρά το γεγονός ότι –όπως παραδέχθηκε– είχε σχεδιάσει την επίθεση εδώ και μήνες.

Φέρεται να ανέφερε ότι είχε καταστρώσει σχέδιο πριν από τα Χριστούγεννα και στόχος του ήταν να πυροβολήσει σε υπηρεσίες όπως το ΙΚΑ και το Εφετείο και επέλεξε χρονικά την περίοδο λόγω της δυνατότητας να κρύψει το όπλο κάτω από καπαρντίνα.

Όπως ισχυρίστηκε, η καθυστέρηση στην υλοποίηση του σχεδίου οφειλόταν σε προσωπικές υποχρεώσεις, ενώ η προσέγγιση του καλοκαιριού τον οδήγησε τελικά να προχωρήσει στην πράξη.

Βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος

Σε βάρος του 89χρονου έχουν ασκηθεί διώξεις για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων:

απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

παράνομη οπλοφορία εντός δικαστικού καταστήματος

παράνομη οπλοφορία με πυροβόλο όπλο

Παράλληλα, αντιμετωπίζει και πλημμεληματικές κατηγορίες, όπως:

παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών

οπλοφορία για θήρα κατ’ εξακολούθηση

διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας

απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Ψύχραιμος στην εμφάνισή του στα δικαστήρια

Νωρίτερα, κατά την άφιξή του στα δικαστήρια, ο ηλικιωμένος κατηγορούμενος εμφανίστηκε ψύχραιμος, χαιρετώντας δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία, πριν οδηγηθεί στο ανακριτικό γραφείο για να απολογηθεί.

Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό, τόσο για τα κενά ασφαλείας σε δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικά κτίρια, όσο και για τα κίνητρα πίσω από την πράξη, τα οποία εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



