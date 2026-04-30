Στην ανακρίτρια ο 89χρονος για την ένοπλη επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο – Ζητά συγγνώμη, αρνείται πρόθεση να σκοτώσει

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Απριλίου ο 89χρονος που κατηγορείται για τη διπλή ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει ισχυρό σοκ, καθώς από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν συνολικά πέντε υπάλληλοι.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα, με βαρύτερη κατηγορία την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας, ενώ του αποδίδονται και αδικήματα που σχετίζονται με οπλοχρησία, κατοχή όπλων και πυρομαχικών, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Διαβάστε επίσης: «Μπήκα σαν πελάτης»: Πώς περιγράφει τη σύλληψη του 89χρονου ο Πατρινός αστυνομικός Χάρης Τσίτσικας

Το βασικό σημείο της υπερασπιστικής του γραμμής είναι ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει. Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί από τον συνήγορό του, ο 89χρονος παραδέχεται ότι είχε σχεδιάσει τις κινήσεις του, ωστόσο επιμένει πως στόχος του δεν ήταν να αφαιρέσει ζωές, αλλά να προκαλέσει θόρυβο και δημόσια αναστάτωση, επειδή ένιωθε απελπισμένος από την εξέλιξη της υπόθεσής του με τα ένσημα και τη σύνταξή του. Στο ίδιο πλαίσιο φέρεται να υποστηρίζει πως πυροβολούσε χαμηλά, προς το έδαφος, για να ενισχύσει τον ισχυρισμό ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Παράλληλα, μέσω της υπεράσπισής του, ο κατηγορούμενος εμφανίζεται διατεθειμένος να ζητήσει συγγνώμη από τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ και τις τέσσερις υπαλλήλους του Πρωτοδικείου που τραυματίστηκαν από τα σκάγια της καραμπίνας του. Το στοιχείο αυτό προβάλλεται ως μέρος της προσπάθειας να δείξει μεταμέλεια, χωρίς όμως να αναιρεί τη βαρύτητα των πράξεων που του αποδίδονται.

Η δικογραφία, πάντως, αποτυπώνει μια πολύ πιο επιβαρυντική εικόνα για τον τρόπο δράσης του. Κατά τις δικαστικές αρχές, δεν πρόκειται για ενέργεια της στιγμής, αλλά για πράξεις που φέρονται να είχαν σχεδιαστεί μεθοδικά. Σε σχετικά δημοσιεύματα αναφέρεται ότι ο ίδιος είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς πως επέλεξε συγκεκριμένο χρόνο δράσης, ώστε να μπορεί να κρύβει το όπλο κάτω από καμπαρντίνα, ενώ φέρεται να είχε τροποποιήσει και το κυνηγετικό όπλο για να το μεταφέρει ευκολότερα χωρίς να γίνεται αντιληπτός.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και το τι θα ακολουθήσει μετά την απολογία του. Ανακρίτρια και εισαγγελέας καλούνται να κρίνουν την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, εξετάζοντας αν συντρέχουν λόγοι προφυλάκισης, κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση ή επιβολής άλλων περιοριστικών όρων. Παρότι η ηλικία του αποτελεί παράγοντα που λαμβάνεται υπόψη στο στάδιο της έκτισης ποινής μετά από ενδεχόμενη καταδίκη, δεν αποκλείει σε αυτή τη φάση την προσωρινή κράτηση, αν κριθεί ότι είναι επικίνδυνος ή ύποπτος τέλεσης νέων πράξεων.

Στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο να ζητηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, καθώς σε ορισμένες αναφορές της υπόθεσης γίνεται λόγος για παλαιότερα ζητήματα ψυχικής υγείας. Η παράμετρος αυτή αναμένεται να συνεκτιμηθεί, ανάλογα με το τι θα τεθεί επισήμως από την υπεράσπιση και τι θα κρίνουν οι δικαστικές αρχές μετά την ολοκλήρωση της απολογίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



