Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της ΠΔΕ για το 2026 – Ν. Φαρμάκης: «Κάνουμε κάθε χρόνο ένα βήμα προς τα εμπρός»

Ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2026, κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

«Ο προϋπολογισμός δεν είναι απλά νούμερα. Είναι ο τρόπος να δείχνουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κάνει κάθε χρόνο ένα βήμα προς τα εμπρός.Γι’ αυτό οφείλω να αναφέρω ότι το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού για το 2026 ανέρχεται σε 441.117.757,50 ευρώ εκατ. ευρώ, αλλά αυτό το νούμερο δεν είναι ποτέ στατικό και απόλυτο.Γιατί διαρκώς διεκδικούμε και περισσότερους πόρους, διαρκώς προσπαθούμε να πηγαίνουμε όλο και πιο ψηλά. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι αυτονόητο.Κρύβει πολλή δουλειά και διαρκή προσπάθεια.Αλλά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα καταφέρνουμε…» ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, επισημαίνοντας ότι και το 2025 κλείνει με μια εντυπωσιακή επίδοση:

«Μέχρι και χθες, οι συνολικές πιστώσεις για έργα υπηρεσίες και μελέτες, έφτασαν τα 206,1 εκατ. ευρώ που είναι κατά 102 εκατ. ευρώ πάνω από το αρχικό όριο πληρωμών που είχαμε στις αρχές του 2025.Φτάσαμε, δηλαδή σχεδόν στο διπλάσιο μέγεθος από το αρχικό.Αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα και στο Εθνικό και στο Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Δεν στηριζόμαστε μόνο σε “έτοιμα” ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά διεκδικούμε και απορροφούμε πόρους με ρυθμούς που, επιτρέψτε μου να πω, ο τόπος μας δεν είχε δει ποτέ στο παρελθόν»σημείωσε.

Συνέχισε παραθέτοντας στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, για το Εθνικό σκέλος, με αρχικό όριο πιστώσεων τα 34,2 εκατ. ευρώ έχουν γίνει κατανομές 58,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή, μια αύξηση 99% από το αρχικό όριο. Επίσης στο Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΠΕΠ 2014-2020 και 2021-2027) με αρχικό όριο πιστώσεων 70 εκατ. ευρώ, οι κατανομές έφτασαν 141,2 εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση 96%.

«Συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια δε, έχουμε εισφέρει στην τοπική οικονομία πάνω από 474 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2019 έως και σήμερα το ποσό αυτό ξεπερνάει το 1,2 δισ. ευρώ, η Περιφέρειά μας ξοδεύει καθημερινά 666.300 ευρώ» πρόσθεσε ο κ. Φαρμάκης.

Αντίστοιχες είναι και οι επιδόσεις από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, καθώς σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία της υπηρεσίας, οι πληρωμές του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έτος 2025 ανέρχονται σε πάνω από 119 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί νέο ρεκόρ πληρωμών για το Ταμείο.

«Από τα παραπάνω, νομίζω πως γίνεται σαφές ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει μετεξελιχθεί σε έναν ισχυρό αναπτυξιακό μηχανισμό. Δεν είναι απλά μία διοίκηση που διαχειρίζεται την καθημερινότητα, αλλά μία πραγματική Αυτοδιοίκηση που στηρίζει την τοπική οικονομία στο σύνολό της» είπε σε άλλο σημείο ο κ. Φαρμάκης, καταλήγοντας: «Ο προϋπολογισμός του 2026 λοιπόν, δεν ανήκει σε μία παράταξη. Ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στους πολίτες της».

Από την πλευρά του, στην εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Νίκος Κατσακιώρης, είπε ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας για το οικονομικό έτος 2026συνεχίζει με σταθερότητα και ανοδική πορεία.

«Ο Προϋπολογισμός του 2026 είναι ρεαλιστικός, ισορροπημένοςκαι ταυτόχρονα βαθιά αναπτυξιακός.Συνεχίζουμε τη στρατηγική των υψηλών ορίωνπληρωμών. Θωρακίζουμε την οικονομική σταθερότητα της Περιφέρειας. Μετατρέπουμε τους δείκτες των πινάκων σε απτά έργα» ανέφερε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του ο κ. Κατσακιώρης και παρέθεσε αναλυτικά οικονομικά στοιχεία.

Η ΟΧΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ακολούθησε συνεδρίαση κατά την οποία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Στρατηγική της «Θεματικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021- 2027».Με συνολικό προϋπολογισμό 56 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 30 εκατ. ευρώ είναι εξασφαλισμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», η νέα ΟΧΕ έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις χωρικές επενδύσεις των Δήμων και να προσφέρει έργα και δράσεις που ενισχύουν την ομοιογένεια και μειώνουν τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες.

«Πιστεύω ότι μπορούμε όλοι να είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και αισιόδοξοι, καθώς οι περισσότερες από τις ΟΧΕ και ΒΑΑ αυτής της προγραμματικής περιόδου – που συνολικά φτάνουν στον προϋπολογισμό των 166 εκατ. ευρώ – είναι διαδημοτικές, γεγονός που δείχνει ότι αναπτύσσεται μία συνεργασία που αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη του τόπου ως μία ολότητα που ξεπερνάει τα διοικητικά όρια ενός Δήμου. Και όχι μόνο ενός Δήμου… Αλλά και μίας Περιφερειακής Ενότητας ή ενός νομού, όπως λέγαμε παλιότερα και καταλαβαίνουν όλοι πιο απλά» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά έχουμε χωρικές επενδύσεις για όλους τους δήμους, αλλά και χωρικές επενδύσεις που σπάνε τα «φράγματα» , φέρνοντας ως παράδειγμα την ΟΧΕ του Παραλιακού Μετώπου Αχαΐας και Ηλείας, που περιλαμβάνει τους Δήμους Δυτικής Αχαΐας, Ανδραβίδας – Κυλλήνης και Πηνειού.

Για την ΟΧΕ που αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνολικά, ο κ. Φαρμάκης, τόνισε:«Για πρώτη φορά επίσης, δημιουργείται ένα σχέδιο που περιλαμβάνει έργα, δράσεις και προϋπολογισμούς που αντιλαμβάνονται τη Δυτική Ελλάδα ως γεωγραφική, αλλά και ως οικονομική και κοινωνική, ολότητα. Ας πούμε ότι κάνουμε ένα ακόμα μεγάλο βήμα – μάλλον το πιο μεγάλο και αποφασιστικό που έχει γίνει μέχρι σήμερα – για να φέρουμε όλη τη Δυτική Ελλάδα πιο κοντά, μέσω έξυπνων, βιώσιμων και, κυρίως, ανθρωποκεντρικών παρεμβάσεων, όπως η κατασκευή και διαμόρφωση εννέα αστικών πάρκων σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία ή η δημιουργία και βελτίωση 19 παιδικών χαρών για ΑμεΑ».

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε και σε άλλα έργα, όπως η δημιουργία επτά νέων κυκλικών κόμβων σε στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου της Δυτικής Ελλάδας, η ενίσχυση του φωτισμού στα σημεία του οδικού δικτύου με ανεπάρκεια φωτισμού, μέσω ενός «έξυπνου» και αυτόνομου συστήματος οδοφωτισμού, ή η περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και σε εξοπλισμό, ενώ ισχυρή επένδυση γίνεται και στο πολιτιστικό απόθεμα του τόπου.

«Με λίγα λόγια, σχεδιάσαμε την ΟΧΕ Δυτικής Ελλάδας για να ενισχύσουμε την ταυτότητας μας, για να καλύψουμε ανάγκες, αλλά και να αναδείξουμε το νέο πρόσωπο ενός τόπου, στον οποίο η παραγωγική ανάπτυξη συνδυάζεται με τον άνθρωπο, τη φύση και τον πολιτισμό. Αυτή είναι η Δυτική Ελλάδα, ο τόπος μας» κατέληξε ο Περιφερειάρχης.

O ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «Η ΕΛΠΙΔΑ»

Εξάλλου, στη διάρκεια της συνεδρίασης εγκρίθηκε και ο προϋπολογισμός του Ξενώνα Ογκολογικών Ασθενών «Η Ελπίδα». Η Πρόεδρος του ΔΣ Αναστασία Μανωλοπούλου ευχαρίστησε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την στήριξη και τη συνεργασία, σημειώνοντας ότι «ο προϋπολογισμός του Ξενώνα «Ελπίδα» δεν είναι απλώς αριθμοί, αφορά ανθρώπους που δίνουν δύσκολο αγώνα».

