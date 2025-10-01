Εγραψε ξανά ιστορία ο Σκούρτης, «χάλκινος» στο Παγκόσμιο

Ο αθλητής του Κώστα Λεβιδιώτη ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος που συμμετείχε στον τελικό

01 Οκτ. 2025 17:15
Pelop News

Νέα απίστευτη εμφάνιση για  τον Αλέξανδρο Σκούρτη. Ο 21χρονος πατρινός αθλητής της Ολυμπιάδας έγραψε ξανά ιστορία στα 400 μ. Τ38, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Para Athletics στο Νέο Δελχί, με το εντυπωσιακό 49.74 – νέο Πανευρωπαϊκό ρεκόρ για δεύτερη συνεχόμενη κούρσα!

Στον ημιτελικό είχε ήδη σπάσει τα κοντέρ με 49.97, γινόμενος ο πρώτος Ευρωπαίος που κατέβηκε κάτω από τα 50’’ και τώρα βελτίωσε κι άλλο την επίδοσή του, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει στην παγκόσμια ελίτ.

Ο αθλητής του Κώστα Λεβιδιώτη ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος που συμμετείχε στον τελικό και παρά τη μάχη που δίνει με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, στέλνει μήνυμα ελπίδα, πίστης και αφοσίωσης σε όλους.
Δείτε την κούρσα του:
