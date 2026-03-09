«Είχαν σίδερα, ξύλα στα χέρια τους και εγώ και ο γιος μου ήμασταν μόνοι μας, το περίπτερο δεν θα το ξανανοίξω», μαρτυρία από την επίθεση των Ρομά στη Γαστούνη, ΒΙΝΤΕΟ

Ο Χρήστος Σαμψώνης προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες ενός γεγονότος που, όπως λέει του άλλαξε τη ζωή

09 Μαρ. 2026 19:15
Pelop News

Σχεδόν δυόμισι εβδομάδες μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε από Ρομά στη Γαστούνη, ο περιπτεράς Χρήστος Σαμψώνης προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες ενός γεγονότος που, όπως λέει του άλλαξε τη ζωή.

Η φωτογραφία-ντοκουμέντο δείχνει τον περιπτερά με τον γιο του, έντρομους, να κρύβονται πίσω από σταντ με προϊόντα, για να προστατευτούν από τα σίδερα που πετούν οι Ρομά κατά πάνω τους.

Μάλιστα, ένα από αυτά καρφώνεται πάνω στο σταντ, πίσω από το οποίο ήταν κρυμμένοι ο πατέρας και ο γιος. Δυόμισι εβδομάδες μετά, ο κ. Χρήστος πιστεύει ότι ήταν θαύμα το γεγονός ότι βγήκε ζωντανός.

«Έκλεισε με τον χειρότερο τρόπο»
Για 16 χρόνια, το περίπτερο του «ζωντάνευε» την πλατεία της Γαστούνης, ενώ για πολλούς ήταν το σημείο αναφοράς. Ο ίδιος προσπαθεί να προχωρήσει μπροστά και να ξεκινήσει ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο, ενώ δεν κρύβει τη στεναχώρια του για το τέλος μιας οικογενειακής επιχείρησης που, όπως λέει, «έκλεισε με τον χειρότερο τρόπο».

«Δυόμισι εβδομάδες μετά νιώθω μια στεναχώρια, μια λύπη. Ήταν κακό για όλους… Από την άλλη όμως νιώθω ότι μπήκε ένα λιθαράκι. Έχει αυξηθεί κατά πολύ η αστυνομία, υπάρχει μεγάλη αστυνόμευση. Δεν έχουμε ξαναδεί τόσους πολλούς αστυνομικούς εδώ στη Γαστούνη μετά το περιστατικό και η περιοχή έχει αλλάξει προς το καλύτερο» λέει στο protothema.gr και συνεχίζει: «2,5 εβδομάδες μετά το συμβάν και το περίπτερο δεν θα το ξανανοίξω ποτέ, τελείωσε αυτό το κομμάτι για μένα. Δεν ήταν λίγο αυτό που περάσαμε εγώ και ο γιος μας. Από θαύμα ζούμε… Ήμουν στριμωγμένος με τον γιο μου από τους Ρομά και να λες “ποιον να σώσω;”. Ήταν πολλά τα άτομα από τα οποία δεχόμασταν ξύλο. Είχαν σίδερα, ξύλα στα χέρια τους και εγώ και ο γιος μου ήμασταν μόνοι μας, πραγματικά μόνοι μας».

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου αντιλήφθηκε έναν ανήλικο Ρομά να προσπαθεί να κλέψει προϊόντα από το περίπτερό του. Ο ίδιος κάλεσε την αστυνομία, ωστόσο, πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στο σημείο εμφανίστηκαν συγγενείς του ανήλικου και η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο.

Βίντεο που είχε δημοσιεύσει το protothema.gr έδειχνε την άγρια επίθεση ομάδας περίπου 20 ατόμων Ρομά. Στο οπτικό υλικό ακούγονται κραυγές και απειλές, ενώ διακρίνονται κάποιοι από τους εμπλεκόμενους να κρατούν σιδερένια αντικείμενα, την ώρα που τα χτυπήματα πέφτουν βροχή στον περιπτερά και στον γιο του. Το περίπτερο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά την άμεση επέμβαση δύο αστυνομικών που έφτασαν στο σημείο με περιπολικό, η ένταση δεν εκτονώθηκε αμέσως, με τους δράστες να συνεχίζουν την επίθεση, μέχρι οι αστυνομικοί να καταφέρουν να απομακρύνουν και να φυγαδεύσουν τον ανήλικο σε ασφαλές σημείο.

