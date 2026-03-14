«Είχε δόλο, ήθελε να σκοτώσει», δήλωση που σοκάρει για τη δολοφονία του 20χρονου από τον 23χρονο στη Θεσσαλονίκη, ΒΙΝΤΕΟ

Στη Θεσσαλονίκη στο Δικαστικό Μέγαρο οδηγήθηκε λίγο πριν τις 12 το πρωί ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου, βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Η μεταγωγή του κατηγορούμενου έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο επεισοδίων, καθώς είναι οργανωμένος οπαδός αντίπαλης ομάδας από αυτή που υποστήριζε το θύμα.

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Παρασκευής, συνοδεία δικηγόρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράνομης οπλοφορίας-οπλοχρησίας, ενώ σε λίγη ώρα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Την ίδια ώρα, στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα τα οποία φαίνεται να ήταν μαζί με το θύμα την στιγμή του επεισοδίου και ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι δέχθηκε επίθεση από πέντε οπαδούς αντίπαλης ομάδας που τον χτυπούσαν με γροθιές και λακτίσματα. «Από τα χτυπήματα έπεσα κάτω και τότε χρησιμοποίησα ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα. Δεν σκόπευα να του κάνω κακό, ήμουν μόνος μου», ισχυρίστηκε.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία ακόμη και με σφυρί, ενώ υπέδειξε στους αστυνομικούς τα τραύματα τα οποία έφερε. Ο ίδιος μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί για ιατροδικαστική εξέταση και τα αποτελέσματα αναμένεται να συμπεριληφθούν στη δικογραφία.

Σε ερώτηση των αστυνομικών αν γνώριζε το θύμα και τα υπόλοιπα άτομα που ήταν μαζί του, ο 23χρονος φαίνεται να απάντησε αρνητικά λέγοντας πως του επιτέθηκαν γιατί υποστηρίζουν αντίπαλη ομάδα της πόλης.

«Ο 23χρονος είχε δόλο, ήθελε να σκοτώσει», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Πάρης Σπυράτος.



Σχετικά με το μαχαίρι, φέρεται να παραδέχθηκε ότι το είχε στην κατοχή του τη στιγμή του επεισοδίου και το δικαιολόγησε λέγοντας το κατείχε για λόγους εργασίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε ο κατηγορούμενος ούτε και το 20χρονο θύμα είχαν απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά οπαδικής βίας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το θύμα φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των δέκα δραστών που έκλειναν ραντεβού σε άτομα για να συνευρεθούν δήθεν με ανήλικα κορίτσια και εμφανίζονταν τα άτομα στα προκαθορισμένα σημεία, τους επιτίθεντο. Τα ραντεβού και οι επιθέσεις γίνονταν στο άλσος Μετεώρων και η ομάδα στην οποία ανήκε είχε κάνει 5 τέτοιες επιθέσεις από 10-11-2025 έως 30-11-2025. Σε βάρος του και άλλων 9 δραστών είχε σχηματιστεί δικογραφία από το ΤΕΕ Παύλου Μελά για ληστεία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Τι δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρει κακώσεις στην περιοχή του προσώπου, ράμματα στο κεφάλι σε θλαστικά τραύματα. Πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα, στην περιοχή των γλουτών.

Για το θύμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχασε πάνω από δύο λίτρα αίμα. Το θανατηφόρο χτύπημα ήταν το μπροστινό, στο προκάρδιο που χτύπησε την καρδιά.

Η δήλωση της Αγγελικής Ζαγγελίδου, τεχνικός σύμβουλος οικογενείας θύματος:



«Ως προς την αιτία του θανάτου το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος, η αιτία αυτού ήταν μια ρήξη του τοιχώματος της καρδιάς του από ένα τέμνον και νήσο όργανο όπως είναι παραδείγματος χάριν ένα μαχαίρι, αυτό ήταν το καίριο χτύπημα που δέχτηκε ήταν και ένα δεύτερο χτύπημα που δέχτηκε στη δεξιά μασχαλιαια χώρα. Εκτός από τα τραύματα αυτά, υπάρχουν και τραύματα θλαστικά στη περιοχή της κεφαλής με κύριο ένα κάταγμα που έχει το παιδί στη δεξιά ζυγωματική χώρα, ο θάνατος είναι συμβατός με το χρόνο όπως το κατέγραψε το βιντεοληπτικο υλικό κα κατέρρευσε λίγα μέτρα μετά από το σημείο που δέχθηκε την επίθεση», τόνισε η Ελένη Ζαγγελίδου αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τεχνική σύμβουλος της οικογένειας του θύματος.

Εχθές, στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκε η ιατροδικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση, Λήδα Κοβάτση και πραγματοποίησε αυτοψία ακολουθώντας την διαδρομή του 20χρονου μέχρι να σωριαστεί στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.

Οι δηλώσεις της ιατροδικαστού Λήδας Κοβάτση:

«Με αφορμή το τόσο τραγικό περιστατικό που πάλι συντάραξε την πόλη μας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από τον Σεπτέμβριο του 2025 το γραφείο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταθανάτιας απεικόνισης στην απονομή της δικαιοσύνης. Οι εφαρμογές και οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτής θα παρουσιαστούν σε ειδική επιστημονική εκδήλωση που θα διοργανωθεί. Σε σχέση με το σημερινό περιστατικό το οποίο τόσο με τις κλασικές ιατροδικαστικές μεθόδους όσο και με ολοσωματική αξονική τομογραφία θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την γενική γραμματέα, χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά τους επενέβησαν και κατέστη δυνατή η αξονική τομογραφία της σορού του θύματος χθες το βράδυ και έτσι σήμερα θα την παραδώσουμε στους οικείους του», τόνισε η κυρία Λήδα Κοβάτση.

