«Είχε έρθει στο νοσοκομείο και είχε φέρει και το ιερό λείψανο του Αγίου Παρθενίου», αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο youtuber

Αποκαλύψεις από την Άννα Φλωρινιώτη για τον 46χρονο ρασοφόρο που βρέθηκε δίπλα στον αδερφό της όταν εκείνος νοσηλεύονταν κι έδινε την άνιση μάχη του με τον καρκίνο. Συγκεκριμένα τόνισε: «Είχε κοινωνήσει τον αδερφό μου στο νοσοκομείο».

Ο 59χρονος καθηγητής κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανήλικων μαθητριών του

Ατελείωτες φαίνεται να είναι οι αποκαλύψει γύρω από τη δράση του 46χρονου ρασοφόρου youtuber, o οποίος προκειμένου να κερδίσει χρήματα και προβολή δεν δίσταζε να εξαπατά και να παίζει με τον πόνο ακόμα κι ανθρώπων που γνώριζε.

Ο αυτοαποκαλούμενος αρχιεπίσκοπος που είχε μετατρέψει την εκκλησία του Αγίου Παρθενίου σε αποθήκη ναρκωτικών και μαζί με τον 40χρονο επίσκοπο διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη, πλησίασε την Άννα Φλωρινιώτη όταν ο αδερφός της Νίκος βρίσκονταν στα τέλη του 2023 στο νοσοκομείο και της ζήτησε να τον επισκεφτεί για να τον κοινωνήσει και να τον εξομολογήσει.

«Είχε έρθει στο νοσοκομείο και είχε φέρει και το ιερό λείψανο του Αγίου Παρθενίου. Τον είχε κοινωνήσει και τον είχε εξομολογήσει» λέει στο newsit.gr η Άννα Φλωρινιώτη.

Μάλιστα, ο ρασοφόρος – youtuber λίγες ημέρες αργότερα είχε εμφανιστεί και στη κηδεία του Νίκου Φλωρινιώτη. Συνοδεύονταν από τον 40χρονο επίσκοπο που συνελήφθη να μεταφέρει 2,2 κιλά κοκαΐνης στη Ρόδο.

«Ας είναι αναπαυμένη η ψυχή του Νίκου. Το καλό είναι ότι είχε εξομολογηθεί. Πήγα και τον κοινώνησα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, πήγα και τα λείψανα του Αγίου Παρθενίου. Τον σταυρώσαμε και, τουλάχιστον, το ταξίδι του θα είναι όμορφο και στρωμένο με ροδοπέταλα, γιατί ήταν μια αγνή ψυχή», είχε πει τότε στους δημοσιογράφους ο ψευτοπαπάς.

Όπως αναφέρει στο newsit.gr η Αννούλα Φλωρινιώτη με τον «ιερέα» είχαν γνωριστεί του 2007, όταν δουλέψαν μαζί σε ένα νυχτερινό κέντρο.

«Εγώ τον γνώριζα από τα μπουζούκια. Δουλεύαμε μαζί σε ένα μαγαζί στην Ιερά Οδό. Τότε δεν ήταν ιερέας, τραγουδούσε ελαφρολαϊκά. Από όσο ξέρω, αργότερα έγινε», λέει η τραγουδίστρια και αναφερόμενοι στα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας προσθέτει:

«Με ξάφνιασαν πάρα πολύ όλα αυτά που ακούγονται. Μια πολύ καλή μου φίλη, που πήγαινε συχνά στην εκκλησία του στη Λιοσίων, μου έλεγε ότι τον έβλεπε να μαγειρεύει και να βοηθάει ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Πραγματικά, μου κάνει τεράστια εντύπωση. Εκείνη την περίοδο που μου είχε πει να έρθει στον Νίκο, είχα τον πόνο μου και δεν ασχολήθηκα να ρωτήσω περισσότερα για το πώς και πότε έγινε παππάς».

