Ο 59χρονος καθηγητής κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανήλικων μαθητριών του

Στη Θεσσαλονίκη ένοχος για κατάχρηση ανηλίκων, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση κρίθηκε ο 59χρονος καθηγητής – γυμναστής, τον οποίο είχαν καταγγείλει μαθήτριές του για σεξουαλική παρενόχληση.

Καταθέσεις-φωτιά για τις υποκλοπές: «Προσπάθησαν να με παγιδεύσουν μέσω Signal» – Δεν βρέθηκαν τα έγγραφα παρακολούθησης Κουκάκη

Ο καθηγητής λυκείου στην Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε τελεσίδικα σε συνολική φυλάκιση 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, αφού οι τέσσερις μαθήτριες περιέγραψαν στο δικαστήριο την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστησαν στο σχολείο τους.

Το κατηγορητήριο περιελάβανε καταγγελίες από τέσσερις μαθήτριές του καθηγητή, στις οποίες – κατά τη δικογραφία – «απηύθυνε χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου χαρακτήρα», τη σχολική περίοδο 2020/21.

Οι καταγγέλλουσες κατέθεσαν στο δικαστήριο, περιγράφοντας, ανάλογα με την περίπτωση, περιστατικά με «θωπείες» σε ευαίσθητα σημεία του σώματος και «χυδαία σχόλια» σεξουαλικού περιεχομένου, που δέχτηκαν από τον γυμναστή.

Στην απολογία του, ο 59χρονος καθηγητής, αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για «παρεξήγηση» και καταγγελίες που επινοήθηκαν για να στηρίξουν την κατάληψη που είχε ξεκινήσει στο συγκεκριμένο σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Η δευτεροβάθμια ποινή είναι μειωμένη κατά 5 μήνες σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση, όταν οι δικαστές του είχαν αναγνωρίσει το ελαφρυντικό τού πρότερου σύννομου βίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



