Ο 59χρονος καθηγητής κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανήλικων μαθητριών του

Οι καταγγέλλουσες κατέθεσαν στο δικαστήριο, περιγράφοντας, ανάλογα με την περίπτωση, περιστατικά με «θωπείες» σε ευαίσθητα σημεία του σώματος και «χυδαία σχόλια», που δέχτηκαν από τον γυμναστή

 

Ο 59χρονος καθηγητής κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανήλικων μαθητριών του
14 Νοέ. 2025 17:12
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη ένοχος για κατάχρηση ανηλίκων, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση κρίθηκε ο 59χρονος καθηγητής – γυμναστής, τον οποίο είχαν καταγγείλει μαθήτριές του για σεξουαλική παρενόχληση.

Καταθέσεις-φωτιά για τις υποκλοπές: «Προσπάθησαν να με παγιδεύσουν μέσω Signal» – Δεν βρέθηκαν τα έγγραφα παρακολούθησης Κουκάκη

Ο καθηγητής λυκείου στην Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε τελεσίδικα σε συνολική φυλάκιση 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, αφού οι τέσσερις μαθήτριες περιέγραψαν στο δικαστήριο την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστησαν στο σχολείο τους.

Το κατηγορητήριο περιελάβανε καταγγελίες από τέσσερις μαθήτριές του καθηγητή, στις οποίες – κατά τη δικογραφία – «απηύθυνε χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου χαρακτήρα», τη σχολική περίοδο 2020/21.

Οι καταγγέλλουσες κατέθεσαν στο δικαστήριο, περιγράφοντας, ανάλογα με την περίπτωση, περιστατικά με «θωπείες» σε ευαίσθητα σημεία του σώματος και «χυδαία σχόλια» σεξουαλικού περιεχομένου, που δέχτηκαν από τον γυμναστή.

Στην απολογία του, ο 59χρονος καθηγητής, αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για «παρεξήγηση» και καταγγελίες που επινοήθηκαν για να στηρίξουν την κατάληψη που είχε ξεκινήσει στο συγκεκριμένο σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Η δευτεροβάθμια ποινή είναι μειωμένη κατά 5 μήνες σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση, όταν οι δικαστές του είχαν αναγνωρίσει το ελαφρυντικό τού πρότερου σύννομου βίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:10 Larry Fraser: Φυλάκιση 13 μηνών για την κλοπή του διάσημου έργου του Banksy
19:00 Οταν η σιωπή είναι η επιλογή
18:54 Στην Τεχεράνη κάνουν προσευχές για να βρέξει!
18:46 Προφυλακίστηκε ένας ακόμη κατηγορούμενος για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
18:39 Στα… πράσα πιάστηκαν στο «Βενιζέλος» με 44 κιλά κάνναβης!
18:30 Βενιζέλος για Πάτρα: Πόλη πρωθυπουργών με διαχρονικά ελλείμματα – Πρέπει να ξέρει τι θέλει και να το διεκδικεί
18:23 Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Στοκχόλμη, η περιοχή έχει αποκλειστεί
18:15 Πάτρα: Πορεία και εκδηλώσεις από το ΚΚΕ για τα 52 χρόνια από το Πολυτεχνείο
18:08 Μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη, πρώτα ενεπλάκη σε τροχαίο και το έσκασε!
18:00 Ενας στους 9 ενήλικες είναι διαβητικός – Το μήνυμα της Βασιλικής Γούλα
17:55 «Είχε έρθει στο νοσοκομείο και είχε φέρει και το ιερό λείψανο του Αγίου Παρθενίου», αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο youtuber
17:48 Στην τελική ευθεία ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος – Αυτοψία της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών τη Δευτέρα
17:39 Ο παίκτης που έκοψε ο Αταμάν για να μπει ο Φαρίντ στην «8άδα» των ξένων του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα
17:31 «Ρωτήστε τον Κλίντον», ο Τραμπ για τα σκανδαλώδη email του Τζέφρι Επστάιν
17:19 Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη επιθυμούν εκταφή των σορών, πλησιάζει στη λήξη η διορία
17:12 Ο 59χρονος καθηγητής κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανήλικων μαθητριών του
17:00 Αριστοφάνης Στεφάτος για τις έρευνες: Αν βρεθεί φυσικό αέριο, η Ελλάδα θα αλλάξει
16:53 Όμιλος ΔΕΗ: 130 MW φωτοβολταϊκών προστίθενται στο εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη Ρουμανία
16:50 Met Cosmetic & My Laser Clinic: Διακρίσεις αριστείας στα Medical Beauty Awards 2025
16:44 Ιός Δυτικού Νείλου: Ποια χώρα της ΕΕ σημειώνει ρεκόρ κρουσμάτων και βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ