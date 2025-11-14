Καταθέσεις-φωτιά για τις υποκλοπές: «Προσπάθησαν να με παγιδεύσουν μέσω Signal» – Δεν βρέθηκαν τα έγγραφα παρακολούθησης Κουκάκη

Αποκαλυπτική ήταν η κατάθεση πρώην στελέχους της ΕΥΠ στη δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, καθώς υποστήριξε ότι επιχειρήθηκε να παγιδευτεί ακόμη και μέσω της εφαρμογής Signal, μετά από επτά μηνύματα που –όπως είπε– «στόχευαν στο να γίνει το ανθρώπινο λάθος». Η μάρτυρας, που υπηρέτησε στην αντικατασκοπεία και διετέλεσε περιφερειακή διοικητής, συνέδεσε την παρακολούθησή της με καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και συγκάλυψη εντός της υπηρεσίας.

Η ίδια περιέγραψε ότι, μετά τη μετακίνησή της σε τμήμα χωρίς αντικείμενο, έλαβε διαδοχικά μηνύματα-παγίδες, θεωρώντας πως στόχος ήταν να αποκτηθεί πρόσβαση στο τηλέφωνό της. «Επιδίωκαν να γίνει το ανθρώπινο λάθος κάποια στιγμή», είπε χαρακτηριστικά, ενώ υποστήριξε πως στην ΕΥΠ «είχε δημιουργηθεί ειδικό τμήμα για τη δημιουργία προφίλ στόχων», με προμήθεια συστήματος «που πιάνει τα πάντα».

Η μάρτυρας τόνισε πως δεν στοχοποιεί συνολικά την Υπηρεσία αλλά «συγκεκριμένα πρόσωπα», ενώ άφησε αιχμές ότι «η επόμενη διοίκηση ήθελε να μάθει αν σκόπευα να καταγγείλω συγκάλυψη».

Την ίδια ώρα, στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκε η προσφυγή του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, που ζητεί να πληροφορηθεί τους λόγους της παρακολούθησής του από την ΕΥΠ για λόγους «εθνικής ασφάλειας».

Σύμφωνα με την εισήγηση της συμβούλου Επικρατείας Μαρλένας Τριπολιτσίωτη, η ΕΥΠ ενημέρωσε το δικαστήριο πως οι αιτήσεις που οδήγησαν στις τρεις εισαγγελικές διατάξεις άρσης απορρήτου του 2020 “δεν ανευρέθηκαν” μετά από εσωτερική έρευνα και «δεν είναι πλέον στη διάθεση της υπηρεσίας».

Η υπόθεση Κουκάκη έφερε στο προσκήνιο και τη νομολογία του ΣτΕ για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη, σύμφωνα με την οποία η απαγόρευση ενημέρωσης των πολιτών για μέτρα άρσης απορρήτου μετά τη λήξη τους αντίκειται στο Σύνταγμα και στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του, ενώ η δημόσια συζήτηση για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στις υποθέσεις παρακολουθήσεων συνεχίζεται με νέα δεδομένα.

