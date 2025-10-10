Είχε καταδικαστεί στην Κρήτη για ναρκωτικά συνελήφθη στη Δυτική Αχαΐα
Ο φυγόποινος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης από Δικαστήριο στη Κρήτη για κατοχή ναρκωτικών.
Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 9 ετών και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης 9/10/2025, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας
