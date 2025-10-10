Είχε καταδικαστεί στην Κρήτη για ναρκωτικά συνελήφθη στη Δυτική Αχαΐα

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 9 ετών και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης 9/10/2025, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



