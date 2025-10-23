«Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει» αποκαλυπτική μαρτυρία 24χρονου για Γκάζι

Η αστυνομία εξετάζει λεπτομερώς μαρτυρική κατάθεση ενός 24χρονου άνδρα ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου προς την Κυριακή είδε την 16χρονη να καταρρέει έξω από κλαμπ στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι. Ο 24χρονος που συναντήθηκε με μία από τις κοπέλες στην παρέα του κοριτσιού, κατέθεσε ότι τόσο η 16χρονη όσο και η φίλη του και μία ακόμη κοπέλα είχαν καταναλώσει αλκοόλ, χωρίς όμως να διαπιστώσει ότι υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα.

«Ήπια ένα ποτό και έφυγα λιπόθυμη» σοκάρει η μαρτυρία 20χρονης για το Γκάζι

Καταθέτει ωστόσο, ότι η ανήλικη, κάνοντας μια απότομη κίνηση, χτύπησε το κεφάλι της σε μια τζαμαρία. Δεν είδε, είπε, να τραυματίζεται, όμως αμέσως μετά έχασε τις αισθήσεις της.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του τμήματος της Ομόνοιας εκεί όπου πήγε ο πατέρας της 16χρονης δίνοντας την αναγγελία θανάτου της κόρης του, έλαβαν ήδη τις πρώτες καταθέσεις, στο πλαίσιο της έρευνας για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη έχασε την ζωή της. Μία από αυτές τις καταθέσεις είναι ενός 24χρονου.

Ο νεαρός φέρεται να ανέφερε πως το βράδυ του Σαββάτου είχε κανονίσει με την παρέα του να βγει στη Νέα Σμύρνη.

Περίπου στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα πάντα με όσα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, έφυγε και πήγε να συναντήσει μία 18χρονη φίλη του η οποία ήταν στην παρέα της 16χρονης στο κλαμπ της οδού Δεκελέων, στο Γκάζι.

Λίγη ώρα αργότερα έφτασε έξω από το κλαμπ και πήρε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τηλέφωνο την 18χρονη να βγει έξω γιατί είχε πολύ κόσμο.

Η νεαρή κοπέλα βγήκε μαζί με την 16χρονη και ακόμα μία ακόμα κοπέλα, 19 ετών.

Σύμφωνα με την περιγραφή του 24χρονου, τα τρία κορίτσια είχαν καταναλώσει αλκοόλ αλλά δεν διαπίστωσε να είχαν κάποιο πρόβλημα στο βάδισμα.

Όλοι μαζί πήγαν, όπως ανέφερε , λίγα μέτρα πιο πέρα όπου κάθισαν στην είσοδο μιας πολυκατοικίας.

Έπειτα από μία αντιπαράθεση που είχε η 16χρονη με την 19χρονη γιατί η δεύτερη ήθελε να γυρίσει σπίτι της, η ανήλικη, όπως φέρεται να κατέθεσε ο 24χρονος, έκανε μία κίνηση απότομη προς τα πίσω με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι της στην τζαμαρία.

Ο ίδιος δεν είδε να τραυματίστηκε η 16χρονη, ωστόσο αμέσως μετά έχασε τις αισθήσεις της και άρχισε να βγάζει σάλια από το στόμα της.

Τότε κάλεσε το ΕΚΑΒ και μάλιστα όπως υποστήριξε ο νεαρός ένας από τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο, όταν ο ίδιος ρώτησε πώς είναι το κορίτσι, εκείνος του απάντησε ότι ήταν κρίσιμη η κατάσταση.

