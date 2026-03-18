Ειδική πτήση επαναπατρισμού από το Άμπου Ντάμπι για κατοικίδια και ιδιοκτήτες – Στην Ελλάδα το απόγευμα

Αναχώρησε από το Άμπου Ντάμπι η ειδική πτήση επαναπατρισμού που οργανώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών για πολίτες που επιστρέφουν μαζί με τα κατοικίδιά τους. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν 101 άνθρωποι με 45 ζώα, ενώ η άφιξη στην Ελλάδα αναμένεται αργά το απόγευμα.

18 Μαρ. 2026 13:56
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ειδική επιχείρηση επαναπατρισμού από το Άμπου Ντάμπι προς την Ελλάδα για πολίτες που ταξιδεύουν μαζί με τα κατοικίδιά τους, καθώς η πτήση που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ήδη αναχωρήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η συγκεκριμένη αποστολή σχεδιάστηκε υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή και ήρθε να καλύψει μια εξειδικευμένη ανάγκη μεταφοράς ανθρώπων μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους.

Η πτήση πραγματοποιείται με αεροσκάφος της Aegean και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναμένεται να προσγειωθεί στην Ελλάδα περίπου στις 18:50 το απόγευμα, αν και σε ορισμένες αναφορές η εκτιμώμενη ώρα άφιξης τοποθετείται λίγο νωρίτερα, γύρω στις 18:30, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή αναχώρησης και στη διαδρομή.

Η αποστολή ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, ωστόσο αναβλήθηκε εξαιτίας των ειδικών συνθηκών ασφαλείας και της γενικότερης αστάθειας που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Η σημερινή αναχώρηση σηματοδοτεί την υλοποίηση ενός σχεδίου που είχε ήδη ενεργοποιηθεί, προκειμένου να δοθεί λύση σε πολίτες που ήθελαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα χωρίς να αποχωριστούν τα κατοικίδιά τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην πτήση επιβαίνουν συνολικά 101 άτομα μαζί με 45 κατοικίδια. Η μεγάλη πλειονότητα των ζώων πρόκειται να ταξιδέψει μέσα στην καμπίνα, κάτι που αναδεικνύει και τον ειδικό χαρακτήρα της επιχείρησης, καθώς δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη πτήση επαναπατρισμού αλλά για μια οργανωμένη μεταφορά που έλαβε υπόψη τις απαιτήσεις ασφαλούς και συντονισμένης μετακίνησης και για τους ιδιοκτήτες και για τα ζώα τους.

