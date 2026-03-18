Ειδική πτήση «Κιβωτός» του ΥΠΕΞ: Επαναπτρίστηκαν 101 πολίτες με 45 κατοικίδια από Άμπου Ντάμπι

Μετά από ημέρες αγωνίας λόγω της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, 101 Έλληνες πολίτες επαναπατρίστηκαν από το Άμπου Ντάμπι μαζί με 45 κατοικίδια ζώα συντροφιάς, στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης του υπουργείου Εξωτερικών με την ονομασία «Κιβωτός».

Η πτήση αναχώρησε από το Άμπου Ντάμπι στις 13:30 και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Αθήνας στις 18:45 της 18ης Μαρτίου 2026. Από τα 45 κατοικίδια, τα 42 ταξίδεψαν μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, ενώ τα υπόλοιπα τρία μεταφέρθηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε επαναπατρισμός Ελλήνων με τα ζώα συντροφιάς τους σε τέτοια κλίμακα. Ο ειδικός γραμματέας για την Προστασία των Ζώων του υπουργείου Εσωτερικών Νίκος Χρυσάκης δήλωσε στο πρακτορείο Orange Press: «Τα ζώα μας δεν είναι αποσκευές, αποτελούν μέλη της οικογένειάς μας και αυτό η ελληνική κυβέρνηση το κάνει σήμερα πραγματικότητα». Πρόσθεσε ότι έχουν πλέον θεσπιστεί σαφή πρωτόκολλα για τη διαχείριση αντίστοιχων περιπτώσεων στο μέλλον.

Οι επιβάτες που επέστρεψαν εξέφρασαν μεγάλη ανακούφιση και ευγνωμοσύνη για την επιχείρηση. Μια γυναίκα που ταξίδεψε με τον σκύλο της ανέφερε: «Είχαμε ένα πολύ ωραίο γκρουπ, δώσαμε το 100%, κάναμε τα χαρτιά για τα ζωάκια σε μηδέν χρόνο, για να μπορέσουμε να έρθουμε στην πατρίδα μας με τα παιδάκια μας. Είναι κομμάτι της ζωής μας, δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε εκεί».

Άλλη επιβάτης που κρατούσε μεγαλόσωμο σκύλο τόνισε: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ευγνώμονες. Για εμάς δεν είναι απλά κατοικίδια, είναι μέλη της οικογένειάς μας, δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε πίσω». Ένας άνδρας υπογράμμισε την αίσθηση ασφάλειας στην Ελλάδα: «Οι πύραυλοι υπάρχουν, τα drones υπάρχουν, οπότε εδώ αισθανόμαστε επιπλέον σίγουροι και ασφαλείς. Καμία άλλη χώρα δεν νομίζω ότι έχει κάνει τέτοιον επαναπατρισμό».

Οι μαρτυρίες των επιστρεφόντων αποτυπώνουν τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που αντιμετώπισαν, αλλά και την επιτυχή συνεργασία της ελληνικής πρεσβείας, των υπουργείων Εξωτερικών και Εσωτερικών. Μια ιδιοκτήτρια συγκινημένη δήλωσε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ, καταφέραμε το ακατόρθωτο».

