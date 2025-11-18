Εικόνες ντροπής στην Ηλεία: Γάτες εγκλωβισμένες σε πλαστικά – Σοκ και αγανάκτηση για τη βαρβαρότητα απέναντι στα ζώα ΦΩΤΟ

Η Ηλεία, ένας τόπος που υπήρξε παράδειγμα φιλοζωίας και σεβασμού προς τη ζωή, συγκλονίζεται από εικόνες βαρβαρότητας που προκαλούν θλίψη και οργή. Η θέα ζώων να εγκλωβίζονται σε πλαστικά απορρίμματα δεν είναι απλώς τραγική — είναι αντανάκλαση της αμέλειας και της αδιαφορίας που ακόμη δηλητηριάζουν την καθημερινότητα.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη διασταύρωση του Κακοβάτου, στη Ζαχάρω, όπου μια γάτα βρέθηκε νεκρή, με το κεφάλι της σφηνωμένο σε κομμένο πλαστικό μπουκάλι. Η Ελληνική Φιλοζωική Ένωση Ζαχάρως χαρακτήρισε το γεγονός «κραυγαλέα απόδειξη ανθρώπινης αμέλειας», υπογραμμίζοντας πως κάθε εγκαταλελειμμένο πλαστικό μπορεί να γίνει θανάσιμη παγίδα. «Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι ένα καθρέφτισμα συμπεριφοράς που πρέπει να αλλάξει», σημειώνουν τα μέλη της.

Η διάσωση στη Σαλμώνη

Λίγες ώρες αργότερα, στη Σαλμώνη, ένα ακόμη ζώο βρέθηκε εγκλωβισμένο με παρόμοιο τρόπο. Ευτυχώς, ο Διονύσης Λιαρομάτης από το φιλοζωικό σωματείο «Νοιάζομαι» Κρεστένων κατάφερε να το απελευθερώσει σώο, όμως το περιστατικό φανερώνει ξανά πόσο επικίνδυνα μπορεί να αποβούν τα αυτοσχέδια δοχεία νερού ή τροφής. «Η καλή πρόθεση δεν αρκεί, αν συνοδεύεται από άγνοια και απροσεξία», τόνισε ο ίδιος.

Κάλεσμα για ευαισθητοποίηση

Τα δύο περιστατικά μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο συγκλονίζουν και επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη εκπαίδευσης, σεβασμού και ευθύνης απέναντι στα ζώα.

Η Ηλεία, που άλλοτε υπερηφανευόταν για τη φιλοζωική της στάση, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα που απαιτεί συλλογική δράση.

Κάθε πλαστικό πεταμένο στο δρόμο δεν είναι απλώς σκουπίδι — είναι εν δυνάμει θανάσιμη παγίδα. Και κάθε τέτοια εικόνα, όπως σημειώνουν οι τοπικές φιλοζωικές οργανώσεις, «είναι ντροπή για μια κοινωνία που θέλει να λέγεται πολιτισμένη».

