Εϊλάτ: Σοβαρά τραυματισμένο 12χρονο παιδί από την ιρανική επίθεση

Η νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο νότιο Ισραήλ άφησε πίσω της δύο τραυματίες, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα σημεία πρόσκρουσης και τα θραύσματα που έπεσαν στην πόλη.

14 Μαρ. 2026 16:36
Pelop News

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ, από τη νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν το απόγευμα του Σαββάτου 14 Μαρτίου. Σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom, ένα 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ένας 39χρονος άνδρας υπέστη ελαφρύτερα τραύματα.

Όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα, και οι δύο τραυματίες χτυπήθηκαν από θραύσματα, ενώ στην πόλη καταγράφηκαν πολλαπλά σημεία πρόσκρουσης. Οι αρχές εξετάζουν αν τα ευρήματα συνδέονται με υποπυρομαχικά ή με θραύσματα από αναχαίτιση και πτώση τμημάτων πυραύλου.

Η επίθεση στο Εϊλάτ εντάσσεται στο νέο κύμα πυραυλικών πληγμάτων που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον ισραηλινών στόχων, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή. Παράλληλα, αναφορές από το Ισραήλ έκαναν λόγο και για συναγερμούς στην Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια της ίδιας φάσης επιθέσεων.

Μέχρι στιγμής, η εικόνα από το Εϊλάτ δείχνει περιορισμένο αριθμό τραυματιών αλλά υπαρκτές ζημιές από τα θραύσματα, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να παραμένουν σε επιφυλακή.

