Εϊλάτ: Σοβαρά τραυματισμένο 12χρονο παιδί από την ιρανική επίθεση

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ, από τη νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν το απόγευμα του Σαββάτου 14 Μαρτίου. Σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom, ένα 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ένας 39χρονος άνδρας υπέστη ελαφρύτερα τραύματα.

Όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα, και οι δύο τραυματίες χτυπήθηκαν από θραύσματα, ενώ στην πόλη καταγράφηκαν πολλαπλά σημεία πρόσκρουσης. Οι αρχές εξετάζουν αν τα ευρήματα συνδέονται με υποπυρομαχικά ή με θραύσματα από αναχαίτιση και πτώση τμημάτων πυραύλου.

Two people are injured, including a child seriously, in Eilat following Iran’s latest ballistic missile attack, medics say. Magen David Adom says it is treating a 12-year-old in moderate-to-serious condition and a 39-year-old man in good condition. A number of impact sites were… pic.twitter.com/OroDU3Rn1P — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 14, 2026

Η επίθεση στο Εϊλάτ εντάσσεται στο νέο κύμα πυραυλικών πληγμάτων που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον ισραηλινών στόχων, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή. Παράλληλα, αναφορές από το Ισραήλ έκαναν λόγο και για συναγερμούς στην Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια της ίδιας φάσης επιθέσεων.

Μέχρι στιγμής, η εικόνα από το Εϊλάτ δείχνει περιορισμένο αριθμό τραυματιών αλλά υπαρκτές ζημιές από τα θραύσματα, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να παραμένουν σε επιφυλακή.

