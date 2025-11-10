«Είμαι μόνο περιστασιακός χρήστης κοκαΐνης», στη φυλακή ο αστυνομικός με τη μεγάλη ζωή, που συνελήφθη για εμπλοκή σε κύκλωμα ναρκωτικών

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο αστυνομικός που κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά. Ο ίδιος, απολογούμενος αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του, δηλώνοντας χρήστης ναρκωτικών με οικονομική άνεση από την οικογένειά του.

«Δεν έχω κάνει ποτέ διακίνηση ναρκωτικών. Είμαι μόνο περιστασιακός χρήστης κοκαΐνης. Έχω οικονομική άνεση, εξαιτίας των γονιών μου με τα λεφτά των οποίων είχα μερίδιο σε κομμωτήριο και διαμέρισμα airbnb. Έχω δικαιολογήσει στις δικαστικές αρχές όλες τις συναλλαγές μου στο 100% και δεν είναι καμία παράνομη. Το λάθος μου ήταν ότι τα χρήματα που εισέπραττα από τις εργασίες μου τα έπαιζα στο στοίχημα», φέρεται να υποστήριξε ο αστυνομικός ενώπιον του ανακριτή χωρίς βεβαίως να πείσει, καθώς οι τραπεζικές του συναλλαγές, ύψους 600 χιλιάδων ευρώ μέσα λίγους μήνες, τον «καίνε».

Όπως προέκυψε από την έρευνα των «Αδιάφθορων» της ΕΛ. ΑΣ., ο καταζητούμενος υπαρχιφύλακας, ο οποίος υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα Νέας Ιωνίας, παρείχε υποστήριξη στον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος και μάλιστα του έβρισκε και νέους «πελάτες». Παράλληλα προμηθευόταν συστηματικά ποσότητες κοκαΐνης από τον αρχηγό, μέρος των οποίων, στη συνέχεια διακινούσε τουλάχιστον περιστασιακά σε τρίτα πρόσωπα έναντι ανταλλάγματος.

Στη φυλακή και ο «αρχηγός»

Πίσω από τα κάγκελα της φυλακής τον ακολουθεί και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με τα αρχικά Π.Μ., ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο πωλούσε ναρκωτικά σε χρήστες ακόμα και μπροστά στο ανήλικο παιδί του!

«Είμαι χρόνια χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι θύμα των ναρκεμπόρων. Βοηθήστε με να απεξαρτηθώ. Δεν έκανα διακίνηση και είναι ψέμματα ότι έδινα ναρκωτικά παρουσία του ανηλίκου παιδιού μου» υποστήριξε κατά την απολογία του.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η κατηγορούμενη σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού, η οποία επίσης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη.

«Ο σύζυγός μου είναι εξαρτημένος χρήστης. Δεν υπήρξε ποτέ διακινητής και εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα ναρκωτικά. Θέλω να επιστρέψω στο παιδί μου που με έχει ανάγκη», τόνισε ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Μέχρις ώρας, επτά φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ένας έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και ένας ακόμη αναμένει την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την ποινική του μεταχείριση.

Ποσά που ζαλίζουν… και όχι από το μισθό του στην Αστυνομία

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο επίορκος αστυνομικός από την υπηρεσία του το δεκάμηνο του 2025 έλαβε το ποσό των 12.534 ευρώ, ενώ την ίδια ώρα οι συνολικές του πιστώσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς του ξεπερνούσαν τα 602.000 ευρώ!

Επιπροσθέτως, προέκυψε πως, εντός των φορολογικών ετών 2023 και 2024, προέβη σε αγορές με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, ύψους 161.177 ευρώ και 127.912 ευρώ αντίστοιχα, τη στιγμή που το σύνολο των μισθοδοσιών του ανερχόταν στα 15.917 ευρώ και 17.670 ευρώ, αντίστοιχα.

