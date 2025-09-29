«Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα», η τοποθέτηση του Λευκού οίκου και τα δεδομένα

Σημαντική τοποθέτηση από τον Λευκό Οίκο σήμερα (29/9/2025). «Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα», τόνισε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λεβίτ λίγο πριν τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον.

O Τραμπ θα πιέσει τον Νετανιάχου για ειρήνη στην Γάζα – Τι αναφέρει το Axios

«Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι το καλύτερο σχέδιο που θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν το Ισραήλ και η Χαμάς, παρόλο που και οι δύο πλευρές θα βγουν κάπως δυσαρεστημένες», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η Καρολάιν Λεβίτ τόνισε, κατά την διάρκεια δηλώσεων δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ότι, θα είναι κρίσιμο και για τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν στο σχέδιο και ότι η συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο «θα είναι καθοριστική», σύμφωνα με τους «Times of Israel».

«Και οι δύο πλευρές [εννοώντας Ισραήλ και Χαμάς] πρέπει να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις και μπορεί να φύγουν από το τραπέζι [των διαπραγματεύσεων] λίγο δυσαρεστημένες, όμως αυτό απαιτείται για να τερματιστεί ο πόλεμος, έτσι θα σταματήσουμε την σύγκρουση, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» υπογράμμισε η Λεβίτ.

Στο τέλος, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επανέλαβε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει πολύ σαφές ότι θέλει να δει το τέλος των δολοφονιών, θέλει να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι».

Σημειώνεται πως την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε το σχέδιο 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, που καταρτίστηκε κυρίως από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίκτοφ και περιέχει ρήτρες, τις οποίες εδώ και καιρό ζητά το Ισραήλ, μεταξύ αυτών η απελευθέρωση όλων των ομήρων, η απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία αλλά και ο αφοπλισμός της καθώς και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Ο Τραμπ σε ανάρτησή του δήλωσε αισιόδοξος για τις πιθανότητες επιτυχίας του σχεδίου του τις τελευταίες ημέρες και το πρωί της Κυριακής (28.09.2025) έκανε μια ανάρτηση σημειώνοντας πως πρόκειται για «μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή».

pic.twitter.com/EEnV9qWUp9

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 28, 2025

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το πετύχουμε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



