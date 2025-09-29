O Τραμπ θα πιέσει τον Νετανιάχου για ειρήνη στην Γάζα – Τι αναφέρει το Axios

Η επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, αναδεικνύει ένα κρίσιμο δίλημμα για τον Νετανιάχου, να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ή να διακινδυνεύσει την ένταση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, αντιμετωπίζοντας πιθανή διεθνή απομόνωση. Η συνάντηση αυτή μπορεί να αποτελέσει το σημείο καμπής στις προσπάθειες επίτευξης ειρήνης στην περιοχή, ενώ οι πιέσεις τόσο από την αμερικανική πλευρά όσο και από τους εσωτερικούς του συμμάχους δημιουργούν ένα αβέβαιο πλαίσιο αποφάσεων για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ένας σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε στο Axios: «Οι Άραβες έχουν συμφωνήσει σε αυτό το σχέδιο περίπου στο 100%. Τώρα περιμένουμε τον πρόεδρο να κάνει τα μαγικά του στον Νετανιάχου».

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Τραμπ, η άποψη στον Λευκό Οίκο είναι ότι αν ο Νετανιάχου δεν αποδεχτεί τη συμφωνία, θα φέρει την ευθύνη για τη συνέχιση του πολέμου, «ενισχύοντας τη Χαμάς και μην κάνοντας τίποτα για τους Παλαιστίνιους που έχουν τόσες πολλές ανθρωπιστικές ανάγκες. Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να λιμοκτονούν. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε».

Σε αυτή την περίπτωση όμως, ορισμένοι από τους βοηθούς του Τραμπ πιστεύουν ότι μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να στραφεί εναντίον του Νετανιάχου.

«Όλοι – και εννοώ όλοι – είναι εξοργισμένοι με τον Μπίμπι», δήλωσε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης που γνωρίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Μερικοί από τους συμβούλους του Τραμπ έχουν δηλώσει ότι η ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα αποτελεί δοκιμασία για την παγκόσμια αξιοπιστία του. Όλα όσα θέλει να πετύχει ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή θα υπονομευτούν μέχρι να πείσει τον Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο, δήλωσε ένας σύμβουλος.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios την Κυριακή ότι το σχέδιό του για τη Γάζα βρίσκεται στα «τελικά του στάδια» και ότι ο Νετανιάχου είναι σύμφωνος. Ωστόσο, οι δημόσιες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν ήταν και τόσο σαφείς για το τι θα κάνει τελικά.

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν με τον Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη για αρκετές ώρες την Κυριακή, σε μια προσπάθεια να γεφυρώσουν τις όποιες διαφορές συνεχίζουν να υπάρχουν μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων του Τραμπ. Τόσο ο Γουίτκοφ όσο και ο Κούσνερ «παραλίγο να τα έχουν καταφέρει» με τον Νετανιάχου, ισχυρίστηκε ο σύμβουλος του Τραμπ: «Ο Στιβ χειριζόταν περισσότερο το Ισραήλ και ο Τζάρεντ τα αραβικά κράτη. Αλλά και οι δύο είναι στα όριά τους με το Ισραήλ».

Η πιο πρόσφατη ειρηνευτική πρωτοβουλία γεννήθηκε, παραδόξως, από την αποτυχημένη προσπάθεια του Ισραήλ να δολοφονήσει ηγέτες της Χαμάς με μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πυραυλική επίθεση στο Κατάρ, επισημαίνει το δημοσίευμα.

«Όταν ο Μπίμπι έστειλε αυτούς τους πυραύλους στο Κατάρ, ένωσε τους Άραβες των κρατών του Κόλπου», δήλωσε ο σύμβουλος του Τραμπ. «Είναι όλοι ένα. Μιλούν με μία φωνή… Ήταν ένα αποτέλεσμα συσπείρωσης. Και σε αυτό, για πρώτη φορά, υπήρχε πραγματικά ένας μονολιθικός αραβικός κόσμος. Και ο Γουίτκοφ και ο [Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο] Ρούμπιο είπαν: “Αχα, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή”. Και αυτό συμβαίνει».

Σύμφωνα με το Axios, κάποιοι σύμβουλοι του Τραμπ του είπαν ότι ο Νετανιάχου τον «κακομεταχειριζόταν». Άλλοι πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου έχει λάβει μαζικά αποσταθεροποιητικές αποφάσεις, όπως η επίθεση στο Κατάρ, κυρίως για να τον βοηθήσουν να επιβιώσει πολιτικά.

«Προφανώς ανησυχεί πολύ για τη δίκη του», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας ότι πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Νετανιάχου είναι τόσο επιθετικός.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τώρα έχει έρθει η ώρα για τον Νετανιάχου να επιλέξει ανάμεσα στην επιθυμία του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο και στους υπερεθνικιστές εταίρους του συνασπισμού που τον πιέζουν να συνεχίσει τον πόλεμο και με τους οποίους έχει επανειλημμένα ταχθεί μέχρι τώρα.

