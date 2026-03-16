«Είμαστε ομάδα μαχητών, να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας για την άνοδο»

«Τώρα θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Εξασφαλίζοντας πλέον τη συμμετοχή μας στα play-offs, πετύχαμε τον στόχο που τέθηκε στη διάρκεια της σεζόν. Επόμενος μας στόχος είναι να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας για την άνοδο». Αυτά τόνισε ο νεαρός φόργουορντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Διονύσης Ρουμελιώτης, μετά τη νίκη επί του Ιόνιου για την 23η αγωνιστική του 2ου Ομίλου της National League 1.

Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος πρόσθεσε: «Πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι και συγκεντρωμένοι. Μας απομένουν δύο παιχνίδια ως το τέλος της κανονικής περιόδου. Θα τα δώσουμε όλα για να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες διασταυρώσεις στα play-offs».

Για τη νίκη με μεγάλη διαφορά (99-69) επί του Ιόνιου συμπλήρωσε: «Κάναμε το παιχνίδι να μοιάζει εύκολο. Πιέσαμε πολύ καλά τη μπάλα. Βάλαμε τα σουτ και όλα πήραν τον δρόμο τους. Σαφώς και μας έλειψε ο Ράιαν Άλεν που αντιμετωπίζει έναν τραυματισμό. Όμως δεν στηριζόμαστε σε έναν παίκτη. Είμαστε ομάδα μαχητών. Συνεργαζόμαστε και εφαρμόζουμε το πλάνο που κάθε φορά μας υποδεικνύουν ο κόουτς Ρουμελιώτης και το σταφ. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Αυτό μας βοηθάει να ξεπερνάμε προβλήματα και εμπόδια».

Για την εκτός έδρας αναμέτρηση που ακολουθεί με τον Εθνικό Λιβαδειάς ο Διονύσης Ρουμελιώτης τόνισε: «Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αυξημένων απαιτήσεων με ομάδα που έχει ποιότητα και μεγάλη εμπειρία. Θα προετοιμαστούμε καλά με στόχο τη νίκη».

Τέλος για τη δική του παρουσία με τον Ιόνιος υπογράμμισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα. Από την άμυνα άντλησα ενέργεια. Από εκεί ξεκινάω και βρίσκω πατήματα στην επίθεση. Κάθε φορά θέλω να δίνω το 101%».

