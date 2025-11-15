«Είναι κλειστός χαρακτήρας, του εύχομαι να το ξεπεράσει» ο Σταμάτης Γονίδης για τον Σφακιανάκη και τον θάνατο της γυναίκας του

Η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στα 62 της χρόνια, ανήμερα των γενεθλίων του καλλιτέχνη, έπειτα από προβλήματα που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε με την υγεία της

15 Νοέ. 2025 15:49
Ο Σταμάτης Γονίδης αναφέρθηκε στον θάνατο της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, εκφράζοντας δημόσια την ευχή ο συνάδελφός του να ξεπεράσει σύντομα το πένθος, ενώ τόνισε ότι είναι ένας αρκετά κλειστός χαρακτήρας.

Σε δηλώσεις που έκανε ο Σταμάτης Γονίδης στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», οι οποίες προβλήθηκαν το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, μίλησε για τη σχέση του με τον Νότη Σφακιανάκη και παράλληλα έστειλε συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

«Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον ίδιο. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα της, γιατί έχω μάθει ότι ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Τον Νότη τον ξέρω, είναι ένας άνθρωπος ξεχωριστός. Για εμένα είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης, που έχει περάσει από τον χώρο μας. Τον αγαπάω πολύ και το ξέρει και εμένα με αγαπάει, είναι κλειστός χαρακτήρας και ειδικά τώρα στις δύσκολες στιγμές που βιώνει. Του εύχομαι να το ξεπεράσει, καλό κουράγιο» είπε ο τραγουδιστής.

Στη συνέχεια, ο Σταμάτης Γονίδης τόνισε, πως η αποχή του Νότη Σφακιανάκη από τα «φώτα» της δημοσιότητας και τις σκηνές τα τελευταία χρόνια, δεν θεωρεί ότι θα επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά από τον θάνατο της συζύγου του: «Δεν είναι το συμβάν αυτό που θα τον κάνει να γυρίσει ή να μην γυρίσει. Η απόφαση αυτή έχει παρθεί πριν συμβεί αυτό που συνέβη. Εκείνος ξέρει αν θα νιώσει την ανάγκη να επανέλθει, αυτό το ξέρει ο ίδιος και κανένας άλλος».

