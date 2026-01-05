Είναι μόνο ο Τραμπ; Μάλλον όχι

Ο Τραμπ ήταν από την αρχή και δημόσια ξεκάθαρος προς τον Μαδούρο: «Δώσε μου το φυσικό αέριο και τα πετρέλαια και μπορείς να συνεχίσεις να κυβερνάς τη χώρα σου. Αν δεν το κάνεις θα έχει επιπτώσεις».

Οι επιπτώσεις ήταν να τον συλλάβει στον ύπνο του και να τον φυλακίσει, αναγγέλλοντας ότι πλέον η Βενεζουέλα θα κυβερνηθεί προσωρινά από τις ΗΠΑ έως ότου αναλάβει μια «δημοκρατική» κυβέρνηση (προφανώς διορισμένη από τον ίδιο). Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι: Εχουμε να κάνουμε με έναν παλαβό τυχοδιώκτη ή στις ΗΠΑ υπάρχει πια μια συμπαγής ομάδα που κυβερνά με τον Τραμπ να είναι οι διεθνείς δημόσιες σχέσεις; Φαίνεται πως έχουμε να κάνουμε με το δεύτερο.

Οι ΗΠΑ συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Ενα Iphone χρειάζεται 170 εξαρτήματα που όλα κατασκευάζονται στο εξωτερικό σε χαμηλές τιμές. Και ένα αυτοκίνητο Tesla 160 εξαρτήματα.

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα φθηνά προϊόντα που χρειάζονται χιλιάδες εταιρείες από το εξωτερικό. Τι μπορούν όμως να κάνουν για να απογειώσουν την οικονομία τους; Να κατακλέψουν από τα γειτονικά τους κράτη τα προϊόντα ενέργειας και τις σπάνιες γαίες.

Η νέα στρατηγική των ΗΠΑ είναι να υποδουλώσει τις χώρες της αυλής της εξασφαλίζοντας για την ίδια τον πλούτο τους. Να γιατί ο Τραμπ ένα χρόνο πίσω δήλωνε πως θέλει τη διώρυγα του Παναμά, τη Γροιλανδία, τον Καναδά ως 51η Πολιτεία, ενώ ήδη έχει στοχεύσει την Κούβα ως την επόμενη χώρα που θα καταλάβει. Μια πάμπτωχη Κούβα όπου χωρίς το δωρεάν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα όλα θα γίνουν χειρότερα.

Αναρωτιέται κανείς πώς θα αντιδράσουν οι άλλες χώρες και κυρίως οι λαοί των γειτόνων στις ΗΠΑ από την πειρατεία Τραμπ. Πόσο εύκολο θα είναι να αλωθούν ολόκληρες χώρες με αντίτιμο μια καλύτερη διαβίωση υπό την ομπρέλα των ΗΠΑ. Και πώς αυτή η πρακτική δεν θα βρει μιμητές σε άλλα σημεία του πλανήτη. Είμαι δυνατότερος σε καταλαμβάνω.

Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχουμε να κάνουμε με έναν παλαβό Τραμπ που καταργεί θεσμούς και διεθνές δίκαιο. Εχουμε να κάνουμε με την οργανωμένη όπως φαίνεται επέλαση των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και μάλιστα με στρατιωτική υποστήριξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



