«Είναι ντροπιαστικό για όλους μας, άφησα τα συναισθήματα να με κυριεύσουν», η συγγνώμη του Τζέιμς για το «χοντρό» επεισόδιο με τον Οκόμπο

Έπειτα από τον σάλο που έχει ξεσπάσει για την αντίδραση του Μάικ Τζέιμς στο φινάλε του αγώνα της Μονακό με τη Φενέρμπαχτσε, ο Αμερικανός γκαρντ ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Έλι Οκόμπο.

Η νέα ήττα της Μονακό στη Euroleague, έφερε νεύρα στους Μονεγάσκους και ο Μάικ Τζέιμς έσπρωξε και έβρισε τον συμπαίκτη του, Έλι Οκόμπο, στον πάγκο της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, γεγονός που προκάλεσε πλήθος σχολίων στα social media.

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague οδηγήθηκε έτσι σε δημόσια συγγνώμη, αναφέροντας στο Χ τα εξής: “Αυτή είναι λοιπόν η δημόσια συγγνώμη μου για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκα το τέλος του χθεσινού αγώνα. Ζητώ συγγνώμη από τον αδελφό μου Οκόμπο και στην οικογένεια του. Είναι ντροπιαστικό για όλους μας και σίγουρα θα έπρεπε να το είχα χειριστεί διαφορετικά και να μην είχα αφήσει τα συναισθήματά μου να με κυριεύσουν”.

