Είπαν τα κάλαντα για τα Θεοφάνια και έκλεψαν παπούτσια στο Χαϊδάρι

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού διαπίστωσε την κλοπή, όταν θέλησε να φορέσει τα παπούτσια του.

Είπαν τα κάλαντα για τα Θεοφάνια και έκλεψαν παπούτσια στο Χαϊδάρι
07 Ιαν. 2026 11:00
Pelop News

Με πρόσχημα τα κάλαντα των Θεοφανείων κλέφτες άρπαξαν τα παπούτσια οιογένειας, στο Χαϊδάρι.

Οι δράστες έχουν καταγραφεί σε βίντεο αφού είπαν  τα κάλαντα, στη συνέχεια να φεύγουν κρατώντας από ένα ζευγάρι παπούτσια ο καθένας.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού διαπίστωσε την κλοπή, όταν θέλησε να φορέσει τα παπούτσια του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:08 Κύπρος: 45χρονος βούτηξε για τον Σταυρό, τον πήρε και έφυγε!
13:00 Λαϊκές αγορές: Λουκέτο επ΄ αόριστον – Για ποιους λόγους κινητοποιούνται οι επαγγελματίες και παραγωγοί
12:51 Σύλληψη δύο ανδρών στην Πάτρα για απόπειρα διάρρηξης διαμερίσματος
12:49 Γνώριμος διαιτητής στο παιχνίδι Παναχαϊκή – Ζάκυνθος
12:40 Πάτρα – Βία ανηλίκων δίχως τέλος: Τρεις ανήλικοι αλλοδαποί χτύπησαν δύο νεαρούς
12:32 Πάτρα: Σύσκεψη συγκάλεσε ο Δήμος για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών
12:27 Χατζηδάκης: Εκτός δημοσιονομικού πλαισίου τα 7 από τα 27 αιτήματα των αγροτών – ΖΩΝΤΑΝΑ οι ανακοινώσεις
12:24 Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα από όπλο μετανάστης στον Έβρο
12:16 Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λύσει τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Μαξ
12:10 Το μεταγραφικό στο προσκήνιο για την Παναχαϊκή
12:08 Πάτρα: Την Παρασκευή οι εκδηλώσεις μνήμης για τον Νίκο Τεμπονέρα
12:00 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διάλογος σε σταυροδρόμι – Τι συμβαίνει στην Πάτρα
11:52 Σχολεία: Επιστροφή στις αίθουσες για μαθητές και εκπαιδευτικούς αύριο 8 Ιανουαρίου
11:43 Μητσοτάκης: Ουσιαστικό βήμα στήριξης των αγροτών η πρόταση της Κομισιόν για πόρους 45 δισ. ευρώ
11:27 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες ανοδικές τάσεις
11:23 ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για αγροτικό ρεύμα με «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»
11:13 Στο «μικροσκόπιο» της Τροχαίας influencer μοτοσικλετιστής για επικίνδυνες «σούζες» σε κεντρικές λεωφόρους
11:00 Είπαν τα κάλαντα για τα Θεοφάνια και έκλεψαν παπούτσια στο Χαϊδάρι
10:59 Γιατί κούτσαινε ο Μαδούρο – Μώλωπες Φλόρες: Τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την επιχείρηση σύλληψης
10:51 Ιράν: Η κυβέρνηση Πεζεσκιαν προχωρά σε οικονομικές παραχωρήσεις για να κατευνάσει τις διαμαρτυρίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ