Είπαν τα κάλαντα για τα Θεοφάνια και έκλεψαν παπούτσια στο Χαϊδάρι

Με πρόσχημα τα κάλαντα των Θεοφανείων κλέφτες άρπαξαν τα παπούτσια οιογένειας, στο Χαϊδάρι.

Οι δράστες έχουν καταγραφεί σε βίντεο αφού είπαν τα κάλαντα, στη συνέχεια να φεύγουν κρατώντας από ένα ζευγάρι παπούτσια ο καθένας.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού διαπίστωσε την κλοπή, όταν θέλησε να φορέσει τα παπούτσια του.

