Ειρηνευτική Διάσκεψη: Πάει και ο Ερντογάν στην Αίγυπτο

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα «πετάξει» για Αίγυπτο για να συμμετάσχει στην ειρηνευτική διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή,.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα λάβουν μέρος στη διάσκεψη.

Η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου που πρότεινε ο Τραμπ θα τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 13/10, με την απελευθέρωση των ομήρων και των Παλαιστίνιων φυλακισμένων.

