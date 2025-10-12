Ειρηνευτική Διάσκεψη: Πάει και ο Ερντογάν στην Αίγυπτο

Τη Δευτέρα (13/10) ξεκινάει η διάσκεψη ηγετών από όλο τον κόσμο για τη Γάζα

Ειρηνευτική Διάσκεψη: Πάει και ο Ερντογάν στην Αίγυπτο
12 Οκτ. 2025 14:57
Pelop News

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα «πετάξει» για Αίγυπτο για να συμμετάσχει στην ειρηνευτική διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή,.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα λάβουν μέρος στη διάσκεψη.

Η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου που πρότεινε ο Τραμπ θα τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 13/10, με την απελευθέρωση των ομήρων και των Παλαιστίνιων φυλακισμένων.
