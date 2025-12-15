Ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων: Δύο ώρες κράτησε η συνάντηση Ζελένσκι με τους Γουίτκοφ – Κούσνερ στο Βερολίνο

Ολοκληρώθηκαν στο Βερολίνο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και της αμερικανικής αντιπροσωπείας, επικεφαλής της οποίας ήταν ο ειδικός εκπρόσωπος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, με τη συμμετοχή και του Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με πληροφορίες από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, οι συνομιλίες εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια διερεύνησης προοπτικών για τον τερματισμό του πολέμου. Κάποιες προηγούμενες πληροφορίες, πάντως, ήθελαν τους Γουίτκοφ και Κούσνερ να επιμένουν στην πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία.

Όπως μετέδωσε το ουκρανικό Channel 5, επικαλούμενο τον σύμβουλο επικοινωνίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ντμίτρι Λιτβίν, ο δεύτερος γύρος των επαφών μεταξύ των αμερικανικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου δύο ώρες συζητήσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές εξέτασαν διεξοδικά ένα σχέδιο ειρήνης 20 σημείων, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.

Ο Ντμίτρι Λιτβίν πρόσθεσε ότι, αμέσως μετά το πέρας των συνομιλιών, ο πρόεδρος της Ουκρανίας μετέβη για προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ, γεγονός που υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο του Βερολίνου στις διπλωματικές διεργασίες γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος γύρος των συνομιλιών πραγματοποιήθηκε επίσης στο Βερολίνο στις 14 Δεκεμβρίου και είχε διάρκεια περίπου πέντε ωρών. Τότε, οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να συνεχίσουν τις επαφές τους το πρωί της Δευτέρας, κάτι που τελικά υλοποιήθηκε με τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων.

Την αμερικανική αντιπροσωπεία αποτελούν ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο επιχειρηματίας Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Από ουκρανικής πλευράς συμμετείχαν ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, καθώς και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Αντρίι Χνάτοφ.

