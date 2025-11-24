Ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ–Ουκρανίας: Αισιοδοξία Τραμπ, παγωμένη η αντίδραση του Κρεμλίνου

Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλούν για «μεγάλη πρόοδο» στις συνομιλίες Ουκρανίας–ΗΠΑ για νέο ειρηνευτικό πλαίσιο. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, κρατά στάση αναμονής, ζητώντας επίσημη ενημέρωση.

Ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ–Ουκρανίας: Αισιοδοξία Τραμπ, παγωμένη η αντίδραση του Κρεμλίνου
24 Νοέ. 2025 13:30
Pelop News

Αισιόδοξος για την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social όπου αναφέρεται στο αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

«Είναι πραγματικά δυνατόν να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστέψετε μέχρι να το δείτε, αλλά ίσως κάτι καλό να συμβαίνει. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Λίγο νωρίτερα, αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών είχε εμφανιστεί και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μίλησε για «τεράστια πρόοδο».

Στάση αναμονής στη Μόσχα

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι θα περιμένει επίσημη ενημέρωση πριν σχολιάσει οποιαδήποτε λεπτομέρεια του σχεδίου. Η Ρωσία δεν έχει λάβει επισήμως τα αποτελέσματα των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι κατήρτισαν «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο», μετά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων το οποίο θεωρήθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκό προς τη Μόσχα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι η Μόσχα παρακολουθεί στενά τα δημοσιεύματα, αλλά δεν συζητά καμία λεπτομέρεια «με βάση ρεπορτάζ». Υπογράμμισε ότι πρόκειται για «πολύ σημαντικό και περίπλοκο θέμα» που απαιτεί επίσημη ενημέρωση.

Παράλληλα, ο Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση Ρώσων και Αμερικανών διαπραγματευτών αυτή την εβδομάδα, ενώ απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι τροποποιήθηκε η ρήτρα για πιθανή μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:36 Συνάντηση της Περιφέρειας για τη νέα ΚΑΠ ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης
17:29 Δείτε πόσοι πολίτες πήραν προσωπικό αριθμό, τι θα γίνει με τους υπόλοιπους
17:23 Τι είπαν στο τηλέφωνο ο Ντόλαλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ;
17:18 Κωνσταντινούπολη: Απαγορεύτηκε η σίτιση αδέσποτων σκύλων με απόφαση της νομαρχίας
17:17 Ταξί Πάτρας 18300: Ψηφιακό άλμα για την εξυπηρέτηση πολιτών
17:10 Όρμπαν: «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποθηκεύσουμε το μέλλον των εγγονιών μας για να χρηματοδοτήσουμε έναν πόλεμο που η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει»
17:10 Λεπτομέρειες για τον γάμο του Ρονάλντο, πότε θα γίνει
17:00 Β΄  Εθνική: Ακάθεκτες Παναχαϊκή και Ερυθρός Αστέρας, πρώτη νίκη για ΕΑΠ
16:48 Λίμνη Δόξα: Ειδυλλιακό τοπίο, ιδανικά για όσους αγαπούν τα ορεινά
16:36 Πάτρα: Ο Δήμος πήρε μέτρα για τους πεζόδρομους
16:28 Φον Ντε Λάιεν: «Η ΕΕ είναι ενωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας»
16:20 Τι αποκάλυψε η Κλέλια Ανδριολάτου
16:12 Καλλιάνος: «Δεν χρειάζεται πανικός για τον καιρό, απλά εγρήγορση»
16:03 Οι Παγκόσμιοι Παιδικοί Αγώνες στη Δ. Ελλάδα- Θα γίνουν το 2027 σε Αμαλιάδα-Αρχ. Ολυμπία
15:53 H απάντηση Καμμένου σε Τσίπρα: «Εσύ θα είσαι ο Βελουχιώτης και εγώ ο Ζέρβας»
15:49 Οι Ουκρανοί επιστρέφουν στο Κίεβο, τι σημαίνει αυτό
15:45 Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Ερντογάν για το Ουκρανικό
15:37 Πύργος: Ατύχημα με οδηγό φορτηγού να καταπλακώνεται από σίδερα
15:30 ΝΟΠ: Η Κατερίνα Ζαφειράκη ξεκίνησε προπονήσεις
15:24 Η HELLENiQ ENERGY εγκαινιάζει τη HELLENiQ Petroleum Trading στη Γενεύη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ