Ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ–Ουκρανίας: Αισιοδοξία Τραμπ, παγωμένη η αντίδραση του Κρεμλίνου

Αισιόδοξος για την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social όπου αναφέρεται στο αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

«Είναι πραγματικά δυνατόν να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστέψετε μέχρι να το δείτε, αλλά ίσως κάτι καλό να συμβαίνει. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Λίγο νωρίτερα, αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών είχε εμφανιστεί και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μίλησε για «τεράστια πρόοδο».

Στάση αναμονής στη Μόσχα

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι θα περιμένει επίσημη ενημέρωση πριν σχολιάσει οποιαδήποτε λεπτομέρεια του σχεδίου. Η Ρωσία δεν έχει λάβει επισήμως τα αποτελέσματα των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι κατήρτισαν «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο», μετά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων το οποίο θεωρήθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκό προς τη Μόσχα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι η Μόσχα παρακολουθεί στενά τα δημοσιεύματα, αλλά δεν συζητά καμία λεπτομέρεια «με βάση ρεπορτάζ». Υπογράμμισε ότι πρόκειται για «πολύ σημαντικό και περίπλοκο θέμα» που απαιτεί επίσημη ενημέρωση.

Παράλληλα, ο Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση Ρώσων και Αμερικανών διαπραγματευτών αυτή την εβδομάδα, ενώ απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι τροποποιήθηκε η ρήτρα για πιθανή μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

