Ειρήνη Νικολόπουλου: «Με φλέρταρε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο»

“Μου έκανε ένα πολύ, πολύ διακριτικό φλερτ και καταλήξαμε να με πάρει μαζί του στην επόμενη συνέντευξη. Σαν άνθρωπος ήταν πολύ χαλαρός», αποκάλυψε η Ειρήνη Νικολοπούλου.

23 Μαρ. 2026 19:49
Pelop News

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Ειρήνη Νικολοπούλου και αναφέρθηκε στη γνωριμία της με μεγάλες παγκόσμιες προσωπικότητες, όπως ισχυροί πολλοί και αστέρια της τέχνης. Μάλιστα, η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κάποτε τη φλέρταρε διακριτικά.

Η Ειρήνη Ειρήνη Νικολοπούλου ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα (23.03.2026) στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» και αναφέρθηκε στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός που έγινε ποτέ, κατά τη γνώμη της, την κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Η γνωστή παρουσιάστρια ειδήσεων αναφέρθηκε σε διάσημα ονόματα που γνώρισε στην καριέρα της, όπως ο Λουτσιάνο Παβαρότ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

«Είχα καλύψει την κηδεία της Νταϊάνα στο Λονδίνο, που ήταν το μεγαλύτερο τηλεοπτικό media γεγονός που έγινε ποτέ, ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Μπορεί να φαντάζει υπερβολή, δεν είναι. Είχαν φύγει όλοι οι παρουσιαστές των κεντρικών δελτίων από όλα τα κανάλια και είχαν έρθει στο Λονδίνο και παρουσίαζαν το κεντρικό δελτίο επί 10 μέρες από το Λονδίνο», είπε αρχικά η Ειρήνη Νικολοπούλου.

«Γνώρισα τον Φρανσουά Μιτεράν, τη Μπεναζίρ Μπούτο, τον Γιασέρ Αραφάτ, πολύ κόσμο. Ήταν σαν να ήμουνα σ’ ένα άλογο και να τρέχω. Δεν το καταλάβαινα τότε. Τότε για μένα ήταν κάτι φυσιολογικό, το ένα να φέρνει το άλλο. Έκλεισα τον κύκλο μου με τον Λουτσιάνο Παβαρότι μετά από τόσα χρόνια. Αυτή ήταν και η τελευταία μου εκπομπή με την ΕΡΤ και μετά πήγα στο Mega», είπε ακόμα.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο αγαπημένο αστέρι του Χόλιγουντ, τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

«Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ήταν θεός. Στην αρχή έκανε τον δύσκολο και όταν τελικά πήρα τη συνέντευξη έγινε φιλαράκι. Με αγκάλιαζε και με πήρε μαζί του να πάμε στην επόμενη συνέντευξη. Μου έκανε ένα πολύ, πολύ διακριτικό φλερτ και καταλήξαμε να με πάρει μαζί του στην επόμενη συνέντευξη. Σαν άνθρωπος ήταν πολύ χαλαρός», αποκάλυψε η Ειρήνη Νικολοπούλου.

