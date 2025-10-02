Ειρωνικές δηλώσεις Τραμπ για τα φάρμακα απώλειας βάρους

Με ειρωνικό τρόπο αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στις ιδιαίτερα δημοφιλείς πλέον θεραπείες κατά της παχυσαρκίας, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά τους και μιλώντας χλευαστικά για τους ανθρώπους με περισσότερα κιλά.

Σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε απαξιωτικά για «χάπι της χοντράδας» (fat pill) ή «φάρμακο της χοντράδας» (fat drug), λέγο0ντας ότι «μερικές φορές δουλεύουν, υποθέτω, για κάποιους ανθρώπους», ωστόσο, όπως είπε, «στους περισσότερους που έχω δει δεν φαίνεται καμία διαφορά».

Συνεχίζοντας τη δήθεν τεκμηρίωση με προσωπικά παραδείγματα, ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει «πολλούς φίλους που είναι χοντροί». «Μου λένε: “Έχασα βάρος!”, κι εγώ απαντάω: “Δεν μου φαίνεται».

