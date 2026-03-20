Εισέβαλε με τσεκούρι στο σπίτι του ενοικιαστή και τον απείλησε: «Αν δεν μου δώσεις 200 ευρώ, θα σε σκοτώσω»

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν μέσα σε διαμέρισμα, όταν ιδιοκτήτης φέρεται να μπήκε στο σπίτι ενοικιαστή κρατώντας τσεκούρι και να τον απείλησε για χρήματα που υποστήριζε ότι του όφειλε. Η υπόθεση κατέληξε στην επέμβαση της Αστυνομίας και στη σύλληψη του δράστη.

20 Μαρ. 2026 12:20
Pelop News

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε βάρος ενοικιαστή διαμερίσματος, όταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού φέρεται να εισέβαλε στον χώρο κρατώντας τσεκούρι και να τον απείλησε ευθέως για χρήματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, του οφείλονταν.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε την ώρα που ο ενοικιαστής βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα και κοιμόταν. Ξαφνικά, άκουσε θόρυβο και, όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, βρέθηκε μπροστά στον ιδιοκτήτη, ο οποίος κρατούσε τσεκούρι και του ζητούσε χρήματα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν οφειλές από ενοίκια.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος ο ενοικιαστής, τα μισθώματα είχαν ήδη προπληρωθεί, γεγονός που κάνει ακόμη πιο ακραία την εικόνα του περιστατικού. Όπως περιέγραψε, ο ιδιοκτήτης τον ξύπνησε και τον απείλησε ότι, αν δεν του έδινε 200 ευρώ μέχρι την επόμενη ημέρα, θα τον σκότωνε.

Μιλώντας στον Alpha, ο ενοικιαστής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κοιμόμουν, μου λέει “σήκω πάνω, αύριο αν δεν μου φέρεις 200 ευρώ θα σε σκοτώσω”, και τον ρώτησα γιατί, και του εξήγησα πως πρώτα θα έρθει ο λογαριασμός και μετά θα πληρώσω. Φοβήθηκα και πήρα τηλέφωνο στην αστυνομία».

Μετά την κλήση στις Αρχές, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του ακινήτου.


