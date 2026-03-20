Εισέβαλε με τσεκούρι στο σπίτι του ενοικιαστή και τον απείλησε: «Αν δεν μου δώσεις 200 ευρώ, θα σε σκοτώσω»

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε βάρος ενοικιαστή διαμερίσματος, όταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού φέρεται να εισέβαλε στον χώρο κρατώντας τσεκούρι και να τον απείλησε ευθέως για χρήματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, του οφείλονταν.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε την ώρα που ο ενοικιαστής βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα και κοιμόταν. Ξαφνικά, άκουσε θόρυβο και, όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, βρέθηκε μπροστά στον ιδιοκτήτη, ο οποίος κρατούσε τσεκούρι και του ζητούσε χρήματα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν οφειλές από ενοίκια.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος ο ενοικιαστής, τα μισθώματα είχαν ήδη προπληρωθεί, γεγονός που κάνει ακόμη πιο ακραία την εικόνα του περιστατικού. Όπως περιέγραψε, ο ιδιοκτήτης τον ξύπνησε και τον απείλησε ότι, αν δεν του έδινε 200 ευρώ μέχρι την επόμενη ημέρα, θα τον σκότωνε.

Μιλώντας στον Alpha, ο ενοικιαστής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κοιμόμουν, μου λέει “σήκω πάνω, αύριο αν δεν μου φέρεις 200 ευρώ θα σε σκοτώσω”, και τον ρώτησα γιατί, και του εξήγησα πως πρώτα θα έρθει ο λογαριασμός και μετά θα πληρώσω. Φοβήθηκα και πήρα τηλέφωνο στην αστυνομία».

Μετά την κλήση στις Αρχές, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του ακινήτου.





