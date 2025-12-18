ΕΚΑΜΕ Αιγίου: «Η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να είναι επιλογή αλλά υποχρέωση.»

Εθνική ημερίδα ευαισθητοποίησης του ΔΙΚΤΥΟΥ παροχών υπηρεσιών ΑμεΑ σε συνεργασία με την EPR – Παρουσιάστηκαν εργαλεία μέτρησης ποιότητας ζωής και καλές πρακτικές από την Ευρώπη

18 Δεκ. 2025 13:46
Pelop News

«Η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να είναι επιλογή αλλά υποχρέωση». Με αυτή τη σαφή και ηχηρή θέση ως αφετηρία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 η εθνική ημερίδα ευαισθητοποίησης του ΔΙΚΤΥΟΥ παροχών υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αποκατάστασης (EPR).

Η ημερίδα φιλοξενήθηκε στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου στην Αθήνα και συγκέντρωσε εκπροσώπους δομών φροντίδας, φορέων, ειδικών επιστημόνων, καθώς και εκπροσώπους της πολιτείας, με κοινό στόχο την ανάδειξη της σημασίας της πιστοποιημένης ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα άτομα με αναπηρία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Ε.Κ.Α.ΜΕ., το οποίο αποτελεί ένα από τα μόλις τρία Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία σε όλη τη χώρα που διαθέτουν την ευρωπαϊκή πιστοποίηση ποιότητας EQUASS, πιστοποίηση που τεκμηριώνει τη συστηματική και οργανωμένη παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν νέα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η απόκτηση της ευρωπαϊκής πιστοποίησης συμβάλλει ουσιαστικά και μετρήσιμα στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Οι εισηγητές ανέδειξαν τη σημασία της συνεχούς αξιολόγησης, της διαφάνειας και της τεκμηρίωσης ως βασικών πυλώνων ποιοτικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν παραδείγματα καλών πρακτικών από την καθημερινή λειτουργία Κέντρων Διημέρευσης στην Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα, με τη συμμετοχή και του Ε.Κ.Α.ΜΕ./ΑμεΑ Αιγίου, δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των διαφορετικών ευρωπαϊκών προσεγγίσεων και των κοινών αξιών που τις συνδέουν.

Στο συμπερασματικό σκέλος της ημερίδας έγινε ξεκάθαρο προς όλους τους παρευρισκόμενους, αλλά και προς την πολιτεία –η οποία εκπροσωπήθηκε από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου– ότι η πιστοποίηση ποιότητας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί ζήτημα επιλογής για τους Συλλόγους και τις δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία.

Όπως τονίστηκε, η ποιότητα δεν μπορεί να επαφίεται στην ευαισθησία ή την καλή πρόθεση των μελών κάθε φορέα, αλλά οφείλει να αποτελεί καθολική υποχρέωση, με συνεχή δέσμευση, συστηματικό έλεγχο και πιστοποίηση μέσα από συγκεκριμένες, διαφανείς και αδιαπραγμάτευτες διαδικασίες, προς όφελος των ίδιων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

