«Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας, με έσωσε η Βρισηίδα και η αδερφή μου», αποκαλύψεις από τον Μαρτίκα

Ο σάλος, που έχει ξεσπάσει είναι μεγάλος μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε οικονομικά ευκατάστατους πολίτες. Ο Σπύρος Μαρτίκας, ένα από τα θύματα του γνωστού επιχειρηματία που κατηγορείται ότι παγίδευε ιδιώτες, είπε πως έχασε περί τις 600.000 ευρώ ενώ ισχυρίστηκε πως έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και τον έσωσε η Βρισηίδα Ανδριώτου και η αδερφή του.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Σπύρος Μαρτίκας αναφέρθηκε στην στημένη, όπως καταγγέλλει, ληστεία εις βάρος του, από μέλη του κυκλώματος. Τότε, κατηγορούμενος «στις 8 Ιουλίου 2024, στις 5 το πρωί, ήρθε να με πάρει, ανοίγει το πορτμπαγκάζ και βάζει μέσα την τσάντα. “Άνοιξε την τσάντα να βάλεις και τα δικά μου να είναι όλα μαζί” μου είπε. Κοντοστέκεται σε ένα σκοτεινό σημείο, κοιτάει τους καθρέφτες του. Μας περιμένει διάσημος ενεχυροδανειστής για να εξαργυρώσει τις πλάκες, τα μαρμαράκια που κουβαλάγαμε. Κοντοστέκεται στο στενό, δεν είχε φανάρι, μας προσπερνάει από δεξιά ένα σκούτερ με δύο κουκουλοφόρους. Βγάζουν όπλα, με σπάνε στο ξύλο, μέσα στα αίματα. “Μαρτίκα που έχεις μπλέξει θα σε σκοτώσουμε”. Αυτόν ούτε τον άγγιξαν. Βγήκε μόνος του από το αυτοκίνητο, δεν του είπαν άνοιξε, τους τα έδωσε από το πορτμπαγκάζ, κάνανε ματάκια, πήραν την τσάντα και έφυγαν. Στημένη ληστεία. Μου είπε “να πάμε στην ΕΛΑΣ να γράψουμε το περιστατικό” ότι εκείνος είχε ένα ποσό και τον παρακολουθούσαν και τον έκλεψαν».

«Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας με φάρμακα που έκλεψα από το φαρμακείο μου»

Στη συνέχεια είπε πως «την επόμενη μέρα δεν άντεξα αυτό που έζησα» και αποπειράθηκε να δώσει τέλος στη ζωή του: «δεν το άντεξα γιατί και γνώριζα από την πληροφορία που μου είχαν δώσει και το έζησα. Δεν άντεξα την κατάληξη και έκανα απόπειρα αυτοκτονίας με φάρμακα που έκλεψα από το φαρμακείο μου. Έλειπαν όλοι. Είναι 8-9 Ιουλίου του 2024. Είμαι στον καναπέ του σπιτιού μου με την κάμερα που είχαμε για το σκυλάκι, με βλέπει η Βρισηίδα που ήταν συνέχεια στο πλευρό μου και αρχίζει να ουρλιάζει να πάω να ανοίξω. Με παρακολουθούσε συνέχεια γιατί το φοβόταν αυτό επειδή ήμουν ράκος. Φώναξε την αδερφή μου και κατέβηκε να με σώσει. Είχα γράψει μια επιστολή για το τι έπαθα γιατί δεν είχα αποδείξεις. Είχα γράψει μια επιστολή για το τι έπαθα και μόνο έτσι θα τους αντιμετώπιζα. Και έκανα απόπειρα αυτοκτονίας, με έσωσε η Βρισηίδα και η αδερφή μου».

«Συνειδητοποίησα ότι είχα εξαπατηθεί μετά τη ληστεία»

Ο Σπύρος Μαρτίκας είπε πως του είχαν δώσει ψεύτικες πλάκες χρυσού πριν την στημένη ληστεία. «Συνειδητοποίησα ότι είχα εξαπατηθεί μετά τη ληστεία», ανέφερε στο MEGA. «Από μία επένδυση που είχα με κλειστά κεφάλαια στην ασφαλιστή, πήγα σε μία άλλη επένδυση τα ίδια χρήματα», είπε μεταξύ άλλων.

«Ο υπαρχηγός υποστήριζε και σε στενό κύκλο πως ο Μαρτίκας από τη θέση που είναι πως δεν θα τολμούσε να μιλήσει. Και πρόσθετε πάνω σε αυτό τους εκβιασμούς για τη ζωή μου. Ο υπαρχηγός έπειθε τα θύματα λέγοντας “να σας πω ο Μαρτίκας πόσα βγάζει από εκεί πού τον πήγα;”. Ήταν τεράστιο διαπραγματευτικό όπλο να με χρησιμοποιεί για να φέρνει θύματα», δήλωσε ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Αν μιλήσεις θα μπλέξεις, κινδυνεύει η ζωή σου»

«Μετά από μήνες μας έδιναν “τυράκια”. Έδωσαν 10.000 ευρώ για να ηρεμήσουν τα πράγματα μετά από πέντε μέρες. Κάθε εβδομάδα μου έταζε πως θα μου δώσει τα λεφτά. Έδινε 2.000 κάθε εβδομάδα και φτάσαμε Οκτώβρη, μου είχε επιστρέψει 35.000 ευρώ. Δέχομαι τηλεφώνημα από τον αρχηγό, συναντιόμαστε. Με απειλούσαν όλο το καλοκαίρι “αν μιλήσεις θα μπλέξεις, κινδυνεύει η ζωή σου”. Δεν άκουγα τίποτα. Να κάνω εγώ απόπειρα αυτοκτονίας; Ο πιο νοήμων, λογικός άνθρωπος που έχεις γνωρίσει; Ο πιο ισορροπημένος ψυχολογικά;», είπε στον ΑΝΤ1.

Ο Σπύρος Μαρτίκας ισχυρίστηκε πως τα μέλη του κυκλώματος τον κάλεσαν σε καφέ ξενοδοχείου και του είπαν: «για να πάρεις τα λεφτά σου πίσω θα μας φέρεις πελάτες και θα πάρεις και περισσότερα».

«Εκείνο το διάστημα ήμουν σε απόλυτη συνεργασία και συνεννόηση με το ελληνικό FBI. Βρήκα κοριούς στην Ομόνοια, το έστησα με έναν φίλο μου που δεν είχε ιδέα. Βγήκαμε για φαγητό με τον υπαρχηγό. Μπήκα στην σουίτα, καταγράφηκαν τα πάντα. “Μόστρες”, χρυσό, έζησα το θέατρο ξανά από την αρχή. Απέδειξα την αλήθεια μου. Πήγα και προκαλούσα “υπαρχηγέ πες μου τότε που με πήγες” και λοιπά. Ξεσηκώθηκε μετά λαίλαπα. Σαφώς ο φίλος μου δεν έχασε ούτε ένα ευρώ», συμπλήρωσε.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Το κύκλωμα έκανε «χρυσές» δουλειές καθώς τα μέλη του κατάφεραν να υφαρπάξουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.

Ως αρχηγός της ομάδας εμφανίζεται ένας 53χρονος άνδρας ενώ, ως υπαρχηγός, ένας γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ. Παράλληλα για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμη δύο άτομα ως συνεργοί.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης, οι κατηγορούμενοι αναζητούσαν εύρωστους οικονομικά επαγγελματίες και τους προσέγγιζαν με το πρόσχημα επένδυσης στο καζίνο Λουτρακίου, η οποία θα τους επέφερε μηνιαίως κέρδος 10% έως 20% επί του καταβληθέν κεφαλαίου.

Προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού τους, ο αρχηγός της οργάνωσης παρουσιαζόταν ως ανώτερο στέλεχος του Καζίνο Λουτρακίου και ορίζοντας συναντήσεις με τα θύματα σε σουίτες του ξενοδοχείου του καζίνο επιδείκνυαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά και σημαντική ποσότητα σε χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολυτίμους λίθους (αμφιβόλου γνησιότητας), επικαλούμενοι ότι αυτά προέρχονται από τις επενδύσεις.

Αποτέλεσμα ήταν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Προς απόδειξη της αξιοπιστίας της επένδυσης των θυμάτων σε πολλές περιπτώσεις παρέδιδαν – επιδείκνυαν στα θύματα πλάστες επιταγές.

Επιπρόσθετα, όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση πρόβαλε διάφορες προφάσεις, επιτείνοντας την καθυστέρηση και διατηρώντας την πλάνη των θυμάτων.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση και είναι, ενδεικτικό, του θράσους των εμπλεκομένων είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να κάμψουν τις αξιώσεις ενός θύματος που ζητούσε πίσω τα χρήματά του, σκηνοθέτησαν «εικονική» ληστεία προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Παράλληλα, σε άλλη περίπτωση, η οργάνωση σκηνοθέτησε εικονική σύλληψη του υπαρχηγού αυτής από άτομα που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί και προέβησαν στην αφαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού με το πρόσχημα της νόμιμης κατάσχεσης.

