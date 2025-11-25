Εκατοντάδες έλεγχοι και «καμπάνες» για μη χρήση κράνους στη Δυτική Ελλάδα

Με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι και η βεβαίωση παραβάσεων για μη χρήση κράνους, στη Δυτική Ελλάδα.

Εκατοντάδες έλεγχοι και «καμπάνες» για μη χρήση κράνους στη Δυτική Ελλάδα
25 Νοέ. 2025 8:53
Pelop News

Εντατικούς ελέγχους πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την 21η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους» και στη Δυτική Ελλάδα, με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών  δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Ειδικότερα, στην Δυτική Ελλάδα, από 17/11/2025 μέχρι και 23/11/2025, πραγματοποιήθηκαν 1.176 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν
92 παραβάσεις, από τις οποίες 77 παραβάσεις σε οδηγούς, καθώς και
15 παραβάσεις σε επιβάτες.

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.
5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για
30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ΕΠΗΟ.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:15 Κικίλιας: Διμερείς συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του ΙΜΟ
9:11 Βαρουφάκης σε Τσίπρα: «Δεν διάβασα την Ιθάκη, θα περιμένω την ταινία»
9:02 Απευθείας συνομιλίες με Μαδούρο σχεδιάζει ο Τραμπ
8:59 Πάτρα: Διέλευση Ολυμπιακής Φλόγας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Πέμπτη
8:55 Σε ρυθμούς Black Friday η αγορά: Εκπτώσεις, νέοι κλάδοι και παγίδες που καραδοκούν
8:53 Εκατοντάδες έλεγχοι και «καμπάνες» για μη χρήση κράνους στη Δυτική Ελλάδα
8:44 Πώς ηλικιωμένη «πάγιδεψε» απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ
8:43 Πάτρα: Φωτίζεται απόψε ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος
8:36 Στο Καραϊσκάκη για το Ολυμπιακός – Ρεάλ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
8:34 Γεωργιάδης για Τσίπρα: «Η μόνη σωστή πράξη ήταν η κωλοτούμπα»
8:30 Στις πληγείσες περιοχές της Βόνιτσας σήμερα ο Κώστας Κατσαφάδος
8:23 Ανησυχία για την Αγία Σοφία: Βαριά μηχανήματα μέσα στο μνημείο, φόβοι για ζημιές ΦΩΤΟ
8:22 Δήλωση Ε9: Ποιοι πρέπει να την υποβάλλουν εκ νέου για τα ακίνητά τους
8:16 Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Πάτρα
8:16 Τραμπ: Αποδέχθηκε πρόσκληση Σι για ταξίδι στην Κίνα τον Απρίλιο
8:08 Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Γυναίκα διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά από παράσυρση
8:06 Αιγιάλεια: Στην τελική ευθεία η κρίσιμη έφεση του πρώην δημάρχου
7:58 Eurostat: Η Δυτική Ελλάδα στις πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρώπης, τι «βλέπει» για μισθούς και εργασία
7:56 Μέχρι πότε «παγώνουν» οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων
7:47 Ο Τραμπ βάζει τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους» στη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ