Εκατοντάδες έλεγχοι και «καμπάνες» για μη χρήση κράνους στη Δυτική Ελλάδα

Εντατικούς ελέγχους πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την 21η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους» και στη Δυτική Ελλάδα, με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Ειδικότερα, στην Δυτική Ελλάδα, από 17/11/2025 μέχρι και 23/11/2025, πραγματοποιήθηκαν 1.176 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν

92 παραβάσεις, από τις οποίες 77 παραβάσεις σε οδηγούς, καθώς και

15 παραβάσεις σε επιβάτες.

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.

5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για

30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ΕΠΗΟ.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.

