ΕΚΑΒ: Έσωσε τη ζωή 72χρονου που υπέστη καρδιακή ανακοπή και ήταν χωρίς σφυγμό για 25 λεπτά!

Στη Θεσσαλονίκη 25 λεπτά χωρίς σφυγμό παρέμεινε 72χρονος άντρας που υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ καθόταν σε παγκάκι στην οδό Τσιμισκή στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο πριν τις 18:00, αναφέρει το thestival.gr, με τον άνδρα να σώζεται χάρη στην καίρια παρέμβαση του ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, άμεσα στο σημείο κατέφθασαν δυο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, ένα ασθενοφόρο και μια Κινητή Μονάδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι διασώστες εφάρμοσαν πλήρως το πρωτόκολλο αντιμετώπισης της καρδιακής ανακοπής. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ έδωσε μάχη και μετά από 25 λεπτά κατάφερε να επαναφέρει τη λειτουργία της καρδιάς του 72χρονου.

Αμέσως μετά παρελήφθη από την Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

