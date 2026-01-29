Εκδήλωση από την ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με παρουσίαση του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 ΦΩΤΟ

29 Ιαν. 2026
Σε κλίμα συνεργασίας και αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά, η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. διοργάνωσε εκδήλωση την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στην Πάτρα, κατά την οποία παρουσιάστηκε ενημερωτικό βίντεο για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020, ενώ ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλους τους Δήμους της Αχαΐας, η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, κα. Αργυρώ Ζέρβα, επιχειρηματίες και φορείς που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, λοιποί τοπικοί φορείς και Αναπτυξιακές Εταιρείες.

Την εκδήλωση προλόγισε η Γενική Διευθύντρια της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., κα. Ηρώ Τσιμπρή, παρουσιάζοντας το όραμα και τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας, με έμφαση στον ρόλο της αποκεντρωμένης ανάπτυξης και της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και Δήμαρχος Καλαβρύτων, κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, και ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, αναφερόμενοι στα αποτελέσματα των έως σήμερα δράσεων και στις προοπτικές του επόμενου προγραμματικού κύκλου και τονίζοντας το έργο της εταιρείας.

Χαιρετισμούς πραγματοποίησαν επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Ε., κ. Ανδρέας Φίλιας, και η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, κα. Αργυρώ Ζέρβα, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της αποκεντρωμένης διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Σύντομος χαιρετισμός πραγματοποιήθηκε και από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου ΟΤΔ LEADER και Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Καβάλας A.A.E. O.T.A., κ. Μιχάλη Σκορδά.

Ακολούθησε η προβολή βίντεο με χαρακτηριστικά έργα και συνεργασίες της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014 – 2020 και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας από τον Πρόεδρο και τη Γενική Διευθύντρια της εταιρείας.

