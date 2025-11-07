Εκδήλωση από τον Δήμο Δυτικής Αχαϊας για τον Καρκίνο του μαστού

Εκδήλωση από τον Δήμο Δυτικής Αχαϊας για τον Καρκίνο του μαστού
07 Νοέ. 2025 15:26
Pelop News

Μια πολύ όμορφη εκδήλωση έχει ετοιμάσει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, ο οποίος τη Δευτέρα (10/11), θα κάνει εκδήλωση για  ενημέρωση και πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας και περιλαμβάνει:

Δωρεάν κλινική εξέταση μαστού από έμπειρο ιατρό κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2693360137, κα Αντωνία Ντέλλα (Νοσηλεύτρια Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας).

*Λόγω περιορισμένου αριθμού οι ενδιαφερόμενες καλούνται να κλείσουν εγκαίρως το ραντεβού τους.

Ώρες κλινικής εξέτασης 4-7 μ.μ.

Ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού με ομιλητές τους: κ. Χαράλαμπο Βίτσα, Γυναικολόγο- Μαστολόγο, Χειρουργό Μαστού, κα Ελένη Μητροπούλου, Κοινωνική Λειτουργό- Υπεύθυνη Επιστημονικών Προγραμμάτων ΣΓΚΜ «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας και κατάθεση βιωματικής εμπειρίας από εκπαιδευμένη εθελόντρια ΣΓΚΜ «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας.

Με μήνυμα «Μην αφήνεις τη ζωή σου στην τύχη της. Ψάξου- Ενημερώσου», ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας απευθύνει ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στη σημαντική αυτή δράση, που στοχεύει στην ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση και στην πρόληψη.
